Мусульмане Татарстана и Башкирии помогут пострадавшим в Кемерове
УФА, 28 марта. /ТАСС/. Мусульмане Татарстана и Башкирии окажут помощь родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
УФА, 28 марта. /ТАСС/. Мусульмане Татарстана и Башкирии окажут помощь родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
«Коллектив Духовного управления мусульман Республики Татарстан, а также его учрежденных организаций — Фонда “Вакф”, Издательского дома “Хузур”, Комитета по стандартам Халяль, “ДУМ РТ Хадж” — принял решение перечислить свой однодневный заработок в пользу семей погибших и пострадавших в трагедии в Кемерово», — говорится в сообщении духовного управления республики.
Принять участие в благотворительной акции может любой житель Татарстана, пожертвования принимаются в офисе благотворительного фонда «Закят».
О сборе пожертвований объявило также Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России, резиденция которого находится в Уфе.
«После каждого намаза, во всех мечетях мы молимся о мире, спокойствии и согласии на земле нашей и отчизне. Терпения и стойкости духа их (жертвам трагедии в Кемерове — прим. ТАСС) родителям, родным и близким, и всем нам, вся страна всколыхнулась», — сказал в среду верховный муфтий России, председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово- развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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