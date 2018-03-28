Мусульмане Татарстана и Башкирии помогут пострадавшим в Кемерове

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

«Коллектив Духовного управления мусульман Республики Татарстан, а также его учрежденных организаций — Фонда “Вакф”, Издательского дома “Хузур”, Комитета по стандартам Халяль, “ДУМ РТ Хадж” — принял решение перечислить свой однодневный заработок в пользу семей погибших и пострадавших в трагедии в Кемерово», — говорится в сообщении духовного управления республики.

Читайте также МЧС проверило восемь торговых центров Башкирии после трагедии в Кемерово

Принять участие в благотворительной акции может любой житель Татарстана, пожертвования принимаются в офисе благотворительного фонда «Закят».

О сборе пожертвований объявило также Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) России, резиденция которого находится в Уфе.

«После каждого намаза, во всех мечетях мы молимся о мире, спокойствии и согласии на земле нашей и отчизне. Терпения и стойкости духа их (жертвам трагедии в Кемерове — прим. ТАСС) родителям, родным и близким, и всем нам, вся страна всколыхнулась», — сказал в среду верховный муфтий России, председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин.