Новый ФАП открыли в новосибирском поселке Майский
До этого пациентов принимали в помещениях местной администрации.
До этого пациентов принимали в помещениях местной администрации.
Новый
Площадь учреждения 135 квадратных метров. Раньше ФАП поселка располагался в здании местной администрации. Дело в том, что до ближайшей ЦРБ отсюда восемь километров, поэтому без оказания медицинской помощи на месте не обойтись.
— За прошлый год специалистами ФАПа проведено 6449 приемов пациентов, в том числе на дому — 1332, проведено 2193 процедуры. Среди населения, которое обслуживается в ФАПе, значительная часть женщин — более 350 и дети — более 200, — рассказывают в
Теперь работа будет продолжаться в помещении, которое соответствует современным санитарным нормам и правилам. На строительство ФАПа из регионального бюджета потратили 8,98 миллиона рублей. Еще 3,04 миллиона ушло на оснащение медицинским оборудованием и мебелью.
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