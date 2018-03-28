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15:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Новый ФАП открыли в новосибирском поселке Майский

До этого пациентов принимали в помещениях местной администрации.

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в новосибирском поселке Майский. Он рассчитан на предоставление медицинской помощи в населенном пункте численностью до 800 человек.

Площадь учреждения 135 квадратных метров. Раньше ФАП поселка располагался в здании местной администрации. Дело в том, что до ближайшей ЦРБ отсюда восемь километров, поэтому без оказания медицинской помощи на месте не обойтись.

— За прошлый год специалистами ФАПа проведено 6449 приемов пациентов, в том числе на дому — 1332, проведено 2193 процедуры. Среди населения, которое обслуживается в ФАПе, значительная часть женщин — более 350 и дети — более 200, — рассказывают в пресс-службе областного правительства.

Теперь работа будет продолжаться в помещении, которое соответствует современным санитарным нормам и правилам. На строительство ФАПа из регионального бюджета потратили 8,98 миллиона рублей. Еще 3,04 миллиона ушло на оснащение медицинским оборудованием и мебелью.

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