Новый ФАП открыли в новосибирском поселке Майский

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в новосибирском поселке Майский. Он рассчитан на предоставление медицинской помощи в населенном пункте численностью до 800 человек.

Площадь учреждения 135 квадратных метров. Раньше ФАП поселка располагался в здании местной администрации. Дело в том, что до ближайшей ЦРБ отсюда восемь километров, поэтому без оказания медицинской помощи на месте не обойтись.

— За прошлый год специалистами ФАПа проведено 6449 приемов пациентов, в том числе на дому — 1332, проведено 2193 процедуры. Среди населения, которое обслуживается в ФАПе, значительная часть женщин — более 350 и дети — более 200, — рассказывают в пресс-службе областного правительства.