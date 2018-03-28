В Челябинской области началась распиловка льда на реке Уй
Это один из самых экологичных, безопасных и эффективных методов ослабления ледового покрова с целью безопасного пропуска паводковых вод.
Это один из самых экологичных, безопасных и эффективных методов ослабления ледового покрова с целью безопасного пропуска паводковых вод.
В Челябинской области началась распиловка льда на реке Уй — предупреждением опасной паводковой обстановки занимаются спасатели Троицкого и Мобильного отрядов
Распиловка льда — один из самых экологичных, безопасных и эффективных методов ослабления ледового покрова с целью безопасного пропуска паводковых вод в весенний период. При распиловке льда снижается нагрузка на опоры мостов и устраняется угроза подтопления.
Сегодня областные спасатели ослабляли лед в районе Технологического моста реки Уй. Глубина «разрезов» льда достигла 70 сантиметров. Общая площадь распиловки здесь составила 500 квадратных метров.
В четверг, 29 марта, ледорезные работы будут продолжены в районе моста на трассе Троицк — Костанай. Там также планируется пропилить 500 квадратных метров.
Добавим, что в Нязепетровском районе, на реке Уфа, с 27 по 31 марта производится кратковременное увеличение сброса воды до 35 кубических метров. Жителей просят не выходить на лед в этот период.
По прогнозам властей, паводок может грозить пяти районам Челябинской области. Осложнение паводковой ситуации возможно на территории 34 населенных пунктов на юге области и
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