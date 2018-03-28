Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда французского кино Стефан Одран
Новый Toyota RAV4: первые официальные фото и информация
Власти Волоколамска посоветовали не вести детей утром в школу
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Фруктовые соки назвали опасными
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
15:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы приняли участие в траурном шествии памяти жертв ЧП в Кемерово

Горожане прошли по Кировке и возложили цветы к памятнику Учительнице.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Жители Челябинска 28 марта приняли участие в траурном шествии в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

В 16 часов горожане собрались у кинотеатра «Знамя» и двинулись в сторону памятника Учительнице, где возложили цветы и зажгли свечи.

Читайте также
Источник: причиной пожара в ТЦ «Зимняя вишня», вероятнее всего, был поджог

Как сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск», на шествие собрались несколько сотен человек, в колонне было много молодёжи. У многих участников в руках были воздушные шары, которые организаторы предлагали выпустить в небо «как прообраз детских чистых душ, которые вознеслись на небеса». Челябинцы шли молча, некоторые не могли сдержать слёз.

Напомним, акции памяти в Челябинске проходят с 26 марта. Вечером в понедельник горожане начали приносить цветы, свечи и игрушки к памятнику «Орлёнок» на Алом поле, люди продолжали приходить и на следующий день.

Напомним, трагедия в кемеровском торговом центре произошла днём 25 марта. В результате пожара и обрушения здания погибли по официальным данным 64 человека, в том числе десятки детей. Указом президента 28 марта в России объявлен днём траура.

Жертв пожара начали хоронить в Кемерово
Во время загрузки произошла ошибка.
13:12 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Как нас обманывают в салонах красоты - откровения парикмахеров
Управляющую «Зимней вишни» Судденок арестовали
Умер народный артист России Олег Анофриев
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
В Кемерово арестовали охранника из сгоревшего ТЦ
МЧС проверит все российские торговые центры с кинозалами
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
Американский пилот снял на видео северное сияние
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать» Знаменитый режиссер, отмечающий 85-летие, рассказал о своем творчестве, легендарной ленте «Экипаж» и о том, почему не хочет возвращаться в режиссерское кресло
Недвижимость
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Что не так с торговыми центрами в России
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь