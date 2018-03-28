Челябинцы приняли участие в траурном шествии памяти жертв ЧП в Кемерово
Горожане прошли по Кировке и возложили цветы к памятнику Учительнице.
Горожане прошли по Кировке и возложили цветы к памятнику Учительнице.
Жители Челябинска 28 марта приняли участие в траурном шествии в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
В 16 часов горожане собрались у кинотеатра «Знамя» и двинулись в сторону памятника Учительнице, где возложили цветы и зажгли свечи.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск», на шествие собрались несколько сотен человек, в колонне было много молодёжи. У многих участников в руках были воздушные шары, которые организаторы предлагали выпустить в небо «как прообраз детских чистых душ, которые вознеслись на небеса». Челябинцы шли молча, некоторые не могли сдержать слёз.
Напомним, акции памяти в Челябинске проходят с 26 марта. Вечером в понедельник горожане начали приносить цветы, свечи и игрушки к памятнику «Орлёнок» на Алом поле, люди продолжали приходить и на следующий день.
Напомним, трагедия в кемеровском торговом центре произошла днём 25 марта. В результате пожара и обрушения здания погибли по официальным данным 64 человека, в том числе десятки детей. Указом президента 28 марта в России объявлен днём траура.
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