Американцы раскрыли тайну Алёшеньки из Кыштыма

Напомним, что останки Алёшеньки обнаружили в 1996 году в Кыштыме, что в Челябинской области — многие посчитали, что это пришелец из космоса. В числе первых об этом сообщило издание «АиФ-Челябинск». Впоследствии останки исчезли, но американские учёные обратили внимание, что Алёшенька, судя по сохранившимся видео и фотоматериалам, очень похож на мумию другого «пришельца» — девочки из пустыни Атакама в Чили. После исследования стало ясно, что девочка — это человеческий ребёнок, который умер сразу после рождения или вовсе не был доношен. Характерные же аномалии в строении черепа и костей объясняются мутациями, которыми могли быть вызваны воздействием нитратов — в Атакаме много месторождений нитрата натрия, из-за которого даже в своё время началась война между Перу и Чили.