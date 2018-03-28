Американцы раскрыли тайну Алёшеньки из Кыштыма
Учёные сравнили мумию гуманоида с останками девочки из Чили.
Учёные сравнили мумию гуманоида с останками девочки из Чили.
Исследователи из международной команды под руководством профессора иммунологии и микробиологии Медицинской школы Стэндфорского университета Гарри Нолана считают, что раскрыли тайну Алёшеньки из Кыштыма, сообщает сайт университета
Напомним, что останки Алёшеньки обнаружили в 1996 году в Кыштыме, что в Челябинской области — многие посчитали, что это пришелец из космоса. В числе первых об этом сообщило издание «АиФ-Челябинск». Впоследствии останки исчезли, но американские учёные обратили внимание, что Алёшенька, судя по сохранившимся видео и фотоматериалам, очень похож на мумию другого «пришельца» — девочки из пустыни Атакама в Чили. После исследования стало ясно, что девочка — это человеческий ребёнок, который умер сразу после рождения или вовсе не был доношен. Характерные же аномалии в строении черепа и костей объясняются мутациями, которыми могли быть вызваны воздействием нитратов — в Атакаме много месторождений нитрата натрия,
Алёшенька, как считают американцы, тоже являются ребёнком с аномалиями, вызванными
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