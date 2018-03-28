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15:34 (мск), источник: Om1.ru

В память о погибших в Кемерове, омичи выпустили в небо сотню белых шаров

Горожане пришли в сквер Дружбы народов, чтобы почтить память погибших.

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16
фотографий
16
фотографий

Сегодня, 28 марта, в сквере Дружбы народов омичи организовали мемориал памяти погибшим жителям Кемерово, которые погибли в ТЦ «Зимняя вишня».

Более сотни людей пришли почтить память. Горожане приходили вместе с детьми. Люди зажигали свечи, оставляли цветы и игрушки.

Напомним, 25 марта в Кемерово загорелся большой торговый центр «Зимняя вишня». Пожар начался на четвертом этаже. В огне, по официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

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Во время загрузки произошла ошибка.
00:27 (мск)© Ньюстюб
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