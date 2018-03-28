В память о погибших в Кемерове, омичи выпустили в небо сотню белых шаров
Горожане пришли в сквер Дружбы народов, чтобы почтить память погибших.
Горожане пришли в сквер Дружбы народов, чтобы почтить память погибших.
Сегодня, 28 марта, в сквере Дружбы народов омичи организовали мемориал памяти погибшим жителям Кемерово, которые погибли в ТЦ «Зимняя вишня».
Более сотни людей пришли почтить память. Горожане приходили вместе с детьми. Люди зажигали свечи, оставляли цветы и игрушки.
Напомним, 25 марта в Кемерово загорелся большой торговый центр «Зимняя вишня». Пожар начался на четвертом этаже. В огне, по официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.