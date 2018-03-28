В память о погибших в Кемерове, омичи выпустили в небо сотню белых шаров

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Сегодня, 28 марта, в сквере Дружбы народов омичи организовали мемориал памяти погибшим жителям Кемерово, которые погибли в ТЦ «Зимняя вишня».

Более сотни людей пришли почтить память. Горожане приходили вместе с детьми. Люди зажигали свечи, оставляли цветы и игрушки.