В Новосибирске стартовал общегородской конкурс по сбору вторсырья

«Конкурс включает в себя три основные акции: акцию по благотворительному сбору крышечек для помощи детям с особенностями развития, городская экологическая акция по сбору макулатуры и акция по сбору наибольшего количества батареек для дальнейшей их переработки. Подведение итогов и награждение победителей конкурса будет проходить в декабре», — пояснили в пресс-службе.

Принять участие в конкурсе могут как взрослые, так и детские организации. Забирать собранное вторсырье будут организованно и бесплатно, причем для каждой категории отходов установлен свой минимальный размер: например, крышечек должно быть не менее 30 кг в партии, а макулатуры — не меньше 300 кг. Места для сбора вторсырья также будут отмечаться на интерактивной карте, информацию о местах приема обещают обновлять в зависимости от количества зарегистрированных участников.