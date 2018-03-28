Слоны и обезьяны в Израиле перешли на мацу
Животные в зоологическом центре Сафари в израильском городе
Животные в зоологическом центре Сафари в израильском городе
Животные в зоологическом центре Сафари в израильском городе
Мацой накормили обезьян, слонов, лемуров и некоторых других животных. Во время праздников они будут употреблять ее вместо хлеба. Сотрудники парка подчеркивают, что в остальном диета зверей осталась прежней и состоит из овощей и фруктов.
Маца — еврейское кушанье, представляющее собой лепешку из пресного теста, которое не прошло сбраживание. По традиции, мацу употребляют во время Песаха — важного иудейского праздника, отмечаемого в память об Исходе из Египта. В 2018 году его празднуют с 30 марта до 7 апреля.
Зоологический центр Сафари в
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