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17:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Слоны и обезьяны в Израиле перешли на мацу

Животные в зоологическом центре Сафари в израильском городе Рамат-Ган перешли с обычного хлеба на мацу перед иудейским праздником Песах. Ей накормили обезьян, слонов, лемуров и некоторых других животных. Сотрудники парка подчеркивают, что в остальном диета зверей осталась прежней и состоит из овощей и фруктов.

Животные в зоологическом центре Сафари в израильском городе Рамат-Ган перед Песахом перешли на мацу. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Мацой накормили обезьян, слонов, лемуров и некоторых других животных. Во время праздников они будут употреблять ее вместо хлеба. Сотрудники парка подчеркивают, что в остальном диета зверей осталась прежней и состоит из овощей и фруктов.

Маца — еврейское кушанье, представляющее собой лепешку из пресного теста, которое не прошло сбраживание. По традиции, мацу употребляют во время Песаха — важного иудейского праздника, отмечаемого в память об Исходе из Египта. В 2018 году его празднуют с 30 марта до 7 апреля.

Зоологический центр Сафари в Рамат-Гане — крупнейший зоопарк Израиля, в котором содержится около 1600 животных. В нем воссоздана среда обитания, напоминающая африканскую саванну. Звери свободно передвигаются по территории, а посетители наблюдают за ними из электромобилей или собственных автомобилей.

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