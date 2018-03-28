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15:48 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани в торговых центрах прошла массовая эвакуация

В торговых центрах Казани «Кольцо», «Парк Хаус», «Олимп» прошла массовая эвакуация. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.

Как уточнили в МЧС РТ, проводились плановые проверки в связи с трагедией в Кемерово.

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Напомним, накануне журналисты портала ProKazan.ru вместе с прокуратурой Казани проверили торгово-развлекательный комплекс «ГоркиПарк».

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