В Казани в торговых центрах прошла массовая эвакуация
В торговых центрах Казани «Кольцо», «Парк Хаус», «Олимп» прошла массовая эвакуация. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В торговых центрах Казани «Кольцо», «Парк Хаус», «Олимп» прошла массовая эвакуация. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях.
Как уточнили в МЧС РТ, проводились плановые проверки в связи с трагедией в Кемерово.
Напомним, накануне журналисты портала ProKazan.ru вместе с прокуратурой Казани проверили
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.