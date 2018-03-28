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15:48 (мск), источник: РИА Крым

Под Симферополем обвалился участок дороги

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе обрушился новый участок дороги около села Мазанка.

В Службе автомобильных дорог РК выясняют, что стало причиной обвала. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Государственном комитете дорожного хозяйства Республики.

«Это объездная дорога. Почему такая деформация произошла, пока неизвестно. Разбираемся. Сейчас там движение уже перекрыто и осуществляется по другой дороге», — прокомментировали произошедшее в пресс-службе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее очевидцы сообщили в социальных сетях, что обвал дороги произошел накануне вечером.

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