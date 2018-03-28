Под Симферополем обвалился участок дороги

В Службе автомобильных дорог РК выясняют, что стало причиной обвала. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Государственном комитете дорожного хозяйства Республики.

«Это объездная дорога. Почему такая деформация произошла, пока неизвестно. Разбираемся. Сейчас там движение уже перекрыто и осуществляется по другой дороге», — прокомментировали произошедшее в пресс-службе.