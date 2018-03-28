Под Симферополем обвалился участок дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе обрушился новый участок дороги около села Мазанка.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В Симферопольском районе обрушился новый участок дороги около села Мазанка.
В Службе автомобильных дорог РК выясняют, что стало причиной обвала. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Государственном комитете дорожного хозяйства Республики.
«Это объездная дорога. Почему такая деформация произошла, пока неизвестно. Разбираемся. Сейчас там движение уже перекрыто и осуществляется по другой дороге», — прокомментировали произошедшее в
Ранее очевидцы сообщили в социальных сетях, что обвал дороги произошел накануне вечером.
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