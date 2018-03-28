В Чапаевске приведут в порядок шесть дворовых территорий
Подрядчика, который выполнит ремонт дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Чапаевске, определят 16 апреля, сообщается на сайте госзакупок.
Подрядчика, который выполнит ремонт дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Чапаевске, определят 16 апреля, сообщается на сайте госзакупок.
Работы будут вестись на территориях домов по улицам Железнодорожной, 73 и 75 и Котовского, 18, 20, 22 и 24.
Сейчас там на проезжей части и поверхности входов в подъезды есть неровности, трещины, колейность и просадки, бортовые камни имеют разрушения и сколы.
Необходимо провести соответствующие работы до 31 августа 2018 года.
На это направят 6,7 млн руб. из областного и местного бюджетов.
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