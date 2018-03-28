Трасса М-5 в Челябинской области закрыта для большегрузов из-за метели
Ограничение движения введено на участке автодороги «Урал» от границы с Башкирией до Миасса.
Ограничение движения введено на участке автодороги «Урал» от границы с Башкирией до Миасса.
В Челябинской области
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в горнозаводской зоне области (сильный снег, метель, гололедица) ФКУ Упрдор “Южный Урал” ввел временное ограничение грузового автотранспорта на участке с 1 548 по 1 780 километр, от границы с Республикой Башкортостан до Миасса», — говорится в сообщении.
Ограничение действует, предварительно, до 20.00 среды, 28 марта, однако время может быть изменено, если погода не улучшится.
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