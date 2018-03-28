Трасса М-5 в Челябинской области закрыта для большегрузов из-за метели

Источник: Reuters

В Челябинской области из-за непогоды закрыта трасса М-5 «Урал» — ограничение, введенное в 15.30, действует до восьми часов вечера и касается пока только большегрузного транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление ГИБДД региона.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в горнозаводской зоне области (сильный снег, метель, гололедица) ФКУ Упрдор “Южный Урал” ввел временное ограничение грузового автотранспорта на участке с 1 548 по 1 780 километр, от границы с Республикой Башкортостан до Миасса», — говорится в сообщении.