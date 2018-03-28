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15:39 (мск), источник: dostup1.ru

Трасса М-5 в Челябинской области закрыта для большегрузов из-за метели

Ограничение движения введено на участке автодороги «Урал» от границы с Башкирией до Миасса.

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Источник: Reuters

В Челябинской области из-за непогоды закрыта трасса М-5 «Урал» — ограничение, введенное в 15.30, действует до восьми часов вечера и касается пока только большегрузного транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Управление ГИБДД региона.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в горнозаводской зоне области (сильный снег, метель, гололедица) ФКУ Упрдор “Южный Урал” ввел временное ограничение грузового автотранспорта на участке с 1 548 по 1 780 километр, от границы с Республикой Башкортостан до Миасса», — говорится в сообщении.

Ограничение действует, предварительно, до 20.00 среды, 28 марта, однако время может быть изменено, если погода не улучшится.

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