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17:02 (мск), источник: РИА Новости

В Самарской области прошли акции памяти погибших в Кемерово

Мероприятия в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли в городах Самарской области в день всероссийского траура, сообщает корреспондент РИА Новости.

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11
фотографий

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети.

В Самаре траурные акции прошли на площади Славы, на площади Героев 21-ой армии и в сквере «Родина». На площади Героев 21-ой армии сотни горожан собрались у импровизированного мемориала у памятника детям-труженикам. Жители Самары несли с собой цветы, свечи, конфеты и мягкие игрушки. Панихиду по погибшим отслужил клирик Самарской епархии отец Герасим. Собравшиеся на акцию памяти не могли сдержать слез.

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«Сегодня все мы скорбим по погибшим в этой трагедии. Мы выражаем слова скорби и соболезнования родным и близким, которые потеряли своих близких людей, детей в этом пожаре… Кемерово, мы вместе», — сказал один из участников акции памяти.

Мужчина, представившийся представителем одного из учебных заведений города, заявил, что день всероссийского траура должен объединить всех, так как «не бывает чужих детей». «В это тяжелое время хочется обратиться ко всем собравшимся словами “братья и сестры”, поскольку, как говорится, детей чужих для нас нет… Каждая беда, которая случается с ребенком, задевает наши сердца… Мы уже ничего не можем сделать для тех, кто ушел в мир иной, но, тем не менее, в этот день мы можем быть вместе… Скорбь переполняет наши сердца, трудно говорить что-либо в этот день… Будем помогать другим, чтобы такие события никогда больше не повторились в нашей жизни», — сказал он.

На площади Славы днем выстроилась очередь из желающих возложить цветы к Вечному огню в память погибших на пожаре в Кемерово. Цветы, игрушки и свечи самарцы несут также к памятнику «Женщина-мать» в сквере Родина.

Кроме того, почтить память погибших могут жители Тольятти. Как сообщает пресс-центр администрации города, жители могут прийти к монументу «Признание в любви» возле дворца бракосочетания в Автозаводском районе, обелиску Славы на площади Свободы в Центральном районе и на площадку перед молодежным драматическим театром в Центральном районе.

Жители Сызрани, по данным городских властей, несут цветы, игрушки и свечи к Вечному огню на территории Сызранского кремля.

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