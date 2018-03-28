План тушения лесных пожаров на 2018 год утвержден в Прикамье
Пермь. 28 марта.
Пермь. 28 марта.
План утверждается ежегодно и является мобильной инструкцией по оптимальному тушению любого лесного пожара с минимальными затратами. Документ включает в себя схемы маневрирования и перебросок сил и средств, сведения о количестве и видах техники, человеческого ресурса, алгоритм взаимодействия с силовыми и другими структурами. Кроме того, документ определяет алгоритм действий всех заинтересованных служб и должностных лиц в зависимости от степени пожарной опасности в лесах.
«Чем жарче и суше в лесу (4−5 класс пожарной опасности), тем больше выполняется мероприятий по предупреждению и недопущению пожаров. В частности, чаще производятся патрульные выезды наземных служб, чаще осуществляется авиапатрулирование, усиливается информирование жителей региона», — поясняет
По мнению М. Решетникова, несмотря на благоприятные прогнозы синоптиков, безопасность в период половодья и пожароопасный сезон в регионе должна быть обеспечена.
В текущем году в бюджет Пермского края заложено финансирование в размере 45,6 млн рублей на работу специалистов
Кроме того, в этом году дополнительно выделяется 61 млн рублей на обновление автопарка, техники и оборудования.
В частности, будет приобретено 29 единиц техники: тракторы, бульдозеры, автоцистерны, автомобили «УАЗ». Это позволит сформировать две новые
По данным регионального управления МЧС, проверка готовности края к пожароопасному сезону будет завершена до 30 марта.
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