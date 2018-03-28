Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда французского кино Стефан Одран
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Власти Волоколамска посоветовали не вести детей утром в школу
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
Какой кофе точно взбодрит вас с утраИ никакого вреда здоровью
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Путин в Кемерове: «Мэр где?»
В Сети обсуждают экстремальный поступок Шепелева – СМИ
Эксперт: Залп ракет Х-32 по авиа эскадре фатален
Елена Воробей сменила имидж
Анастасию Костенко сравнили с Анджелиной Джоли
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10Скончался Сергей Мавроди
15:47 (мск), источник: Actualitati.md

Кишиневский цирк хотят ликвидировать

Кишиневский цирк будет реорганизован. Акционерное общество «Кишиневский цирк» будет ликвидировано, а сам цирк перейдет под управление подотчетному кабмину государственному предприятию «Молдова-Концерт».

Источник: Actualitati.md

Часть работников сократят, власти уже сейчас предполагают, что потратят на выплату выходных пособий 34 тысячи леев. Инициаторы поглощения говорят, что их цель — это сохранение кишиневского цирка как уникального культурного наследия национального значения, а также оптимизация административных расходов и обеспечение эффективного управления общественным достоянием.

Actualitati.md напоминает, что кишиневский цирк возобновил работу 30 мая 2014 года после десятилетнего перерыва, после того, как в 2007 году был реорганизован в акционерное общество. У руководства получилось возобновить цирковые выступления на малой арене, выплатить большую часть долгов по кредитам и вывести цирк из катастрофического экономического состояния, в котором он пребывал долгие годы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Под патронатом Президента в Молдове пройдет trial-run “Hai Haiduci!”,...
(Видео) Речь Канду была настолько скучной, что румынский сенатор...
Управляющую «Зимней вишни» Судденок арестовали
Умер народный артист России Олег Анофриев
Фотограф показал, как меняются времена года на острове
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
В Кемерово арестовали охранника из сгоревшего ТЦ
Надежда Савченко пообещала баллотироваться в президенты Украины
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Новая Toyota RAV4: первые официальные фото и информация В Нью-Йорке Toyota представила абсолютно новое поколение кроссовера RAV4. И мы уверены: японцы сделали очередной хит!
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Александр Митта: «Я вообще больше не буду снимать» Знаменитый режиссер, отмечающий 85-летие, рассказал о своем творчестве, легендарной ленте «Экипаж» и о том, почему не хочет возвращаться в режиссерское кресло
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Все развлекательные центры в России проверят после пожара в Кемерове
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь