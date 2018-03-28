Кишиневский цирк хотят ликвидировать

Часть работников сократят, власти уже сейчас предполагают, что потратят на выплату выходных пособий 34 тысячи леев. Инициаторы поглощения говорят, что их цель — это сохранение кишиневского цирка как уникального культурного наследия национального значения, а также оптимизация административных расходов и обеспечение эффективного управления общественным достоянием.

Actualitati.md напоминает, что кишиневский цирк возобновил работу 30 мая 2014 года после десятилетнего перерыва, после того, как в 2007 году был реорганизован в акционерное общество. У руководства получилось возобновить цирковые выступления на малой арене, выплатить большую часть долгов по кредитам и вывести цирк из катастрофического экономического состояния, в котором он пребывал долгие годы.