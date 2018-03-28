В четырех ТРЦ Ташкента организованы противопожарные учения
Представитель ГУВД уточнил, что учения проводятся в рамках еженедельной профилактики и усиления мер противопожарной безопасности.
Представитель ГУВД уточнил, что учения проводятся в рамках еженедельной профилактики и усиления мер противопожарной безопасности.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Противопожарные учения проходят в среду в четырех
Ранее сообщалось, что специальная действующая комиссия по пожарной безопасности при хокимияте столицы Узбекистана подготовит документ после пожара в Кемерово. В частности, руководству торговых комплексов, приравненных к ним рынков и других объектов массового посещения людей будет предписано провести
«Сегодня, 28 марта в четырех
Представитель ГУВД уточнил, что учения проводятся в рамках мероприятий по профилактике и усилению противопожарной безопасности, которые организуются в Узбекистане каждую среду.
«Актуальность учений связана с трагедией, произошедшей в ТРЦ в российском Кемерово», — добавил представитель главка.
В Ташкенте насчитывается около десяти ТРЦ.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. Сегодня в России день национального траура по жертвам трагедии.
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