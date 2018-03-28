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15:42 (мск), источник: Sputnik

В четырех ТРЦ Ташкента организованы противопожарные учения

Представитель ГУВД уточнил, что учения проводятся в рамках еженедельной профилактики и усиления мер противопожарной безопасности.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Противопожарные учения проходят в среду в четырех торгово-развлекательных центрах Ташкента после пожара в Кемерово, в результате которого погибли более 60 человек, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

Ранее сообщалось, что специальная действующая комиссия по пожарной безопасности при хокимияте столицы Узбекистана подготовит документ после пожара в Кемерово. В частности, руководству торговых комплексов, приравненных к ним рынков и других объектов массового посещения людей будет предписано провести пожарно-профилактические обследования.

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«Сегодня, 28 марта в четырех торгово-развлекательных центрах города — Next, Samarqand Darvoza, Mega Planet и Magnit — Управление пожарной безопасности и Управление по ЧС Ташкента проводят практические учения по обучению работников ТРЦ действиям в случае пожара, отработке мер по оперативной эвакуации граждан, ликвидации возможных очагов возгорания», — говорится в сообщении.

Представитель ГУВД уточнил, что учения проводятся в рамках мероприятий по профилактике и усилению противопожарной безопасности, которые организуются в Узбекистане каждую среду.

«Актуальность учений связана с трагедией, произошедшей в ТРЦ в российском Кемерово», — добавил представитель главка.

В Ташкенте насчитывается около десяти ТРЦ.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. Сегодня в России день национального траура по жертвам трагедии.

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