Адвокат Dj Smash сообщил о задержании пермского экс-депутата Телепнева

«По делу сегодня задержан Телепнев, в отношении которого все это время велись следственные действия», — рассказал агентству адвокат Васев.
В ГУ МВД по Пермскому краю заявили о задержании гражданина 1980 года рождения, не уточнив его имени. «Он водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос мере пресечения. В интересах следствия более подробная информация не сообщается», — пояснили в полиции.
Комментарием Телепнева и его представителей, а также подтверждением информации от правоохранителей РИА Новости не располагает.
Драка с участием Андрея Ширмана (Dj Smash) произошла в баре в Перми 10 февраля. Музыкант получил перелом челюсти и ряд других травм. На восстановление Dj Smash понадобилось три недели. По факту драки было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц.
Общественный резонанс ситуация с избиением диджея получила после того, как Тимати (Тимур Юнусов) опубликовал в Instagram видео своего друга DJ Smash со сломанной челюстью. Рэпер обвинил в травмах музыканта экс-депутата пермского Заксобрания Александра Телепнева и его спутника Сергея Ванкевича. Во время процедуры опознания на них, как на напавших на него людей, указал и сам DJ Smash. Вслед за этим региональное отделение «Единой России» приостановило членство Телепнева в партии.
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