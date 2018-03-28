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17:37 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Память актера Анофриева могут увековечить в Москве

В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям могут рассмотреть вопрос об увековечении памяти актера Олега Анофриева в случае поступления заявки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Евгений Герасимов.

Источник: РИА "Новости"
Я считаю, что Анофриев, конечно, достоин, чтобы быть увековеченным. Он талантливый актер и писатель, яркий, многогранный талант. Мы рассмотрим, если такое предложение к нам поступит.
Евгений Герасимов

Раннее сообщалось, что народный артист России Анофриев скончался на 88-м году жизни.

Анофриев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, певец, автор песен. В 1969 г. удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 2004 г. стал народным артистом России. Озвучил мультфильмы «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Бременские музыканты» и «Как Львенок и Черепаха пели песню» и другие. Сыграл в фильмах «Будьте моим мужем», «Там, на неведомых дорожках…», «Человек с бульвара Капуцинов» и других.

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