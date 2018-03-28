Москва приступила к строительству развязок дороги МКАД — Коммунарка — аэропорт Остафьево

«Началось строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка по проекту строительства автомобильной дороги МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево, с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.