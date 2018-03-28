МЧС просит москвичей не выходить на улицу вечером 28 марта
Спасатели предупреждают о вредных примесях в воздухе.
Спасатели предупреждают о вредных примесях в воздухе.
Спасатели советуют жителям Москвы и Подмосковья ограничить время пребывания на улице вечером в среду, 28 марта,
По прогнозам синоптиков (Росгидромет) в период с 18:00
28.03.2018до 10:00 29.03.2018на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
Спасатели рекомендуют по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе, будучи дома, закрыть окна и форточки, а также использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.
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