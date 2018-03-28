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17:21 (мск), источник: BFM.ru

МЧС просит москвичей не выходить на улицу вечером 28 марта

Спасатели предупреждают о вредных примесях в воздухе.

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Спасатели советуют жителям Москвы и Подмосковья ограничить время пребывания на улице вечером в среду, 28 марта, из-за вредных примесей в воздухе, передает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.

По прогнозам синоптиков (Росгидромет) в период с 18:00 28.03.2018 до 10:00 29.03.2018 на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
МЧС

Спасатели рекомендуют по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе, будучи дома, закрыть окна и форточки, а также использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.

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