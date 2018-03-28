МЧС просит москвичей не выходить на улицу вечером 28 марта

По прогнозам синоптиков (Росгидромет) в период с 18:00 28.03.2018 до 10:00 29.03.2018 на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

МЧС