Проверки торговых центров начались в Иркутской области
В Иркутской области начались проверки торговых центров. Прокуратуру и МЧС в первую очередь интересуют те, где расположены развлекательные комплексы.
В Иркутской области начались проверки торговых центров. Прокуратуру и МЧС в первую очередь интересуют те, где расположены развлекательные комплексы.
На первый взгляд, обычный день в торговом центре. Но тишина не даст забыть о трауре. Никакой музыки, рекламы:
— Ребята, ребята, отходите.
Сирена за пару минут отправляет на улицу посетителей и сотрудников. Для инженеров всех
— В ходе этих проверок будет дана оценка законности использования данных объектов с момента ввода их в эксплуатацию и до сегодняшнего дня. К недобросовестным предпринимателям будут приняты судебные меры вплоть до ограничения или прекращения их коммерческой деятельности, — говорит начальник регионального управления пол надзору за исполнением федерального законодательства Лариса Касьяненко.
В повсеместной проверке на территории всей области участвуют прокуратура, МЧС, стройнадзор, полиция. Идём прежде всего в кинозал.
— В каждом кинозале есть два выхода. При поступлении сигнала «пожар» они открываются. В целях безопасности они на электронных замках, — говорит главный инженер ТРЦ Сергей Шконда.
Современная электроника в этом случае многих настораживает.
Сейчас запертые двери в моллах ищут по всей стране. Люди выкладывают в сеть кадры самостоятельных рейдов. Одна из специальных групп есть в Телеграм. Родители делятся советами, как научить ребёнка правильно действовать в случае пожара:
— Пока мы проверяли лестничные марши и огнетушители, встретили бригаду маленьких спасателей. Убедились, правила дети знают назубок.
— Нужно позвонить пожарным по телефону 01. Сообщить взрослым. И всех младших вывести из здания, — говорит жительница Иркутска Олеся Котельникова.
В детской комнате двигаемся к запасному выходу, ориентируясь по светящимся наклейкам. 10 секунд, и мы уже на крыше:
— С которой данные детские зоны и будут производить эвакуацию согласно путям по лестницам в зоны общего доступа — на улицу.
Здесь в диспетчерской — датчики с каждого закутка и пролёта. Очаг в случае ЧП определят вплоть до сантиметра. 6000 индикаторов на пяти этажах торгового центра.
Даже несмотря на то, что сегодня все торговые центры подвергаются проверкам, ближайшую субботу некоторые иркутяне планируют провести под хэштегом #бойкот_ТЦ. Отказавшись на день от их посещения.
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