Проверки торговых центров начались в Иркутской области

Источник: Вести Иркутск

На первый взгляд, обычный день в торговом центре. Но тишина не даст забыть о трауре. Никакой музыки, рекламы:

— Ребята, ребята, отходите.

Сирена за пару минут отправляет на улицу посетителей и сотрудников. Для инженеров всех торгово-развлекательных объектов и других мест массового скопления людей, ближайшие дни — серьёзный экзамен. Ведь с небывалым вниманием присматриваются не только к табличкам «Выход». Сверяют схемы эвакуации, смотрят наличие, а также исправность всех систем оповещения.

— В ходе этих проверок будет дана оценка законности использования данных объектов с момента ввода их в эксплуатацию и до сегодняшнего дня. К недобросовестным предпринимателям будут приняты судебные меры вплоть до ограничения или прекращения их коммерческой деятельности, — говорит начальник регионального управления пол надзору за исполнением федерального законодательства Лариса Касьяненко.

В повсеместной проверке на территории всей области участвуют прокуратура, МЧС, стройнадзор, полиция. Идём прежде всего в кинозал.

— В каждом кинозале есть два выхода. При поступлении сигнала «пожар» они открываются. В целях безопасности они на электронных замках, — говорит главный инженер ТРЦ Сергей Шконда.

Современная электроника в этом случае многих настораживает.

Сейчас запертые двери в моллах ищут по всей стране. Люди выкладывают в сеть кадры самостоятельных рейдов. Одна из специальных групп есть в Телеграм. Родители делятся советами, как научить ребёнка правильно действовать в случае пожара:

— Пока мы проверяли лестничные марши и огнетушители, встретили бригаду маленьких спасателей. Убедились, правила дети знают назубок.

— Нужно позвонить пожарным по телефону 01. Сообщить взрослым. И всех младших вывести из здания, — говорит жительница Иркутска Олеся Котельникова.

В детской комнате двигаемся к запасному выходу, ориентируясь по светящимся наклейкам. 10 секунд, и мы уже на крыше:

— С которой данные детские зоны и будут производить эвакуацию согласно путям по лестницам в зоны общего доступа — на улицу.

Здесь в диспетчерской — датчики с каждого закутка и пролёта. Очаг в случае ЧП определят вплоть до сантиметра. 6000 индикаторов на пяти этажах торгового центра.