Оператора «Князя Владимира» признали лидером отрасли

Об этом сообщается на сайте «Росморпорта».
Вместе с тем, ФГУП «Росморпорт» также был отмечен за высокие производственные показатели как победитель в номинации «Организация, оказывающая услуги в области обеспечения судоходства».
Конкурс «Лидер отрасли» учрежден в 2013 году в целях эффективного выполнения социально-экономических задач, направленных на популяризацию достижений и повышение престижа отрасли морского и речного транспорта. Он проводится в начале года, следующего за отчетным, среди предприятий, подведомственных Росморречфлоту, а также российских коммерческих организаций морского и речного транспорта.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, регулярное круизное сообщение по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи открылось 11 июня 2017 года. Теплоход «Князь Владимир» выполняет 7-ми и 8-ми дневные круизы с возможностью совершения круговых путешествий из любого города на маршруте. Маршрут круизов составлен таким образом, что для совершения путешествия нет необходимости в загранпаспорте или визах.
В 2018 году круизный лайнер возобновит рейсы между Краснодарским краем и Крымом с 29 апреля.
ООО «Черноморские круизы» было создано в начале 2017 года специально для эксплуатации купленного у израильской компании Mano Maritime судна Roy Star, переименованного в «Князь Владимир» и получившего российскую юрисдикцию. Является дочерним предприятием ФГУП «Росморпорт».
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