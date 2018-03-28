Оператора «Князя Владимира» признали лидером отрасли

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте «Росморпорта».

Вместе с тем, ФГУП «Росморпорт» также был отмечен за высокие производственные показатели как победитель в номинации «Организация, оказывающая услуги в области обеспечения судоходства».

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Конкурс «Лидер отрасли» учрежден в 2013 году в целях эффективного выполнения социально-экономических задач, направленных на популяризацию достижений и повышение престижа отрасли морского и речного транспорта. Он проводится в начале года, следующего за отчетным, среди предприятий, подведомственных Росморречфлоту, а также российских коммерческих организаций морского и речного транспорта.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, регулярное круизное сообщение по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи открылось 11 июня 2017 года. Теплоход «Князь Владимир» выполняет 7-ми и 8-ми дневные круизы с возможностью совершения круговых путешествий из любого города на маршруте. Маршрут круизов составлен таким образом, что для совершения путешествия нет необходимости в загранпаспорте или визах.

В 2018 году круизный лайнер возобновит рейсы между Краснодарским краем и Крымом с 29 апреля.