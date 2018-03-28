В Петербурге проверят 82 торгово-развлекательных комплекса и их сотрудников
Проверки противопожарной безопасности уже начались.
Проверки противопожарной безопасности уже начались.
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«В список объектов данной категории попали 82
Как отмечается, особое внимание при проверке каждого ТРЦ и ТРК Петербурга будет уделено работоспособности автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системе дымоудаления, внутреннему противопожарному водопроводу.
Будут проверены эвакуационные пути и выходы, наличие в конструкциях фасадов зданий горючих материалов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние электропроводки.
«Будет проведена корректировка документов предварительного планирования действий по тушению пожаров, а также организованы проверки исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в непосредственной близости от объектов», — добавили в ГУ МЧС по
В ходе одной из первых инспекций 28 марта в одном из
Как сообщили в прокуратуре
В свою очередь в Генеральной прокуратуре
«Генеральной прокуратурой РФ будут организованы выезды работников центрального аппарата ведомства в ряд субъектов РФ для изучения ситуации на местах и проверки полноты принятых мер», — подчеркнули в надзорном ведомстве.
Корреспондент ИА REGNUM побывал в одном из крупнейших
Несколько месяцев назад на подземной парковке «Галереи» горел легковой автомобиль, что привело к задымлению и полной эвакуации посетителей и персонала комплекса. ЧП обошлось без пострадавших, автомобиль был потушен пожарными, однако дым от пожара чувствовался на центральных улицах Петербурга.
Как убедился корреспондент агентства, в подземном паркинге в близком доступе размещены огнетушители, расстояние друг от друга — максимум метров 20, иногда и в метрах пяти. На потолке смонтированы противопожарные водопроводы и датчики. Такая же ситуация на торговых этажах «Галереи»: везде есть датчики, оросители системы пожаротушения, дымовые извещатели.
В каждом магазине «Галереи» стоят огнетушители и развешаны планы эвакуации из здания. На этажах везде есть эвакуационные выходы. Как правило, они закрыты на магнитные замки, которые должны быть автоматически разблокированы в случае чрезвычайной ситуации.
Насколько работоспособно противопожарное оборудование в этом и других ТРЦ и ТРК Петербурга, готов ли их персонал к действиям в случае пожара и других ЧП, в ближайшие дни предстоит проверить сотрудникам МЧС и других контролирующих и надзорных органов.
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