Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла звезда французского кино Стефан Одран
Назван лучший автомобиль в мире
8 опасных для детей веществ, которые есть в каждом доме
Как красиво оформить квартиру в типичной панельке
Как эмпатия может навредить работе
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
«Долго болел»: Олешко о смерти Олега Анофриева
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Чем лечиться, когда антибиотики перестанут помогать
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
8Протурецкие отряды заняли курдский Африн
10Скончался Сергей Мавроди
17:20 (мск), источник: ИА REGNUM

В Петербурге проверят 82 торгово-развлекательных комплекса и их сотрудников

Проверки противопожарной безопасности уже начались.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В Санкт-Петербурге сегодня, 28 марта, начались первые проверки торгово-развлекательных комплексов, которые проводятся по распоряжению Генеральной прокуратуры РФ в связи с трагическими событиями в Кемерово, где в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

«В список объектов данной категории попали 82 торгово-развлекательных комплекса Санкт-Петербурга, которые будут проверены специалистами МЧС России во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры и другими надзорными органами», — сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как отмечается, особое внимание при проверке каждого ТРЦ и ТРК Петербурга будет уделено работоспособности автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, системе дымоудаления, внутреннему противопожарному водопроводу.

Читайте также
Многоквартирные дома в Петербурге хотят оснастить датчиками утечки газа

Будут проверены эвакуационные пути и выходы, наличие в конструкциях фасадов зданий горючих материалов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние электропроводки.

«Будет проведена корректировка документов предварительного планирования действий по тушению пожаров, а также организованы проверки исправности источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в непосредственной близости от объектов», — добавили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Кроме того, инспекторы проверят знания ответственных лиц торгово-развлекательных комплексов о порядке действий в случае возникновения возгорания или другой чрезвычайной ситуации.

В ходе одной из первых инспекций 28 марта в одном из торгово-развлекательных комплексов прошла комплексная проверка систем автоматической противопожарной защиты. Был произведен запуск автоматических систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также систем противодымной вентиляции. Инспекторы оценивают знания персонала и дежурных служб объекта на предмет правильных действий в случае возникновения пожара и практические навыки по их применению.

Как сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга, «по результатам проверки при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования».

В свою очередь в Генеральной прокуратуре Санкт-Петербурга 28 марта проинформировали, что там ведут оперативный мониторинг проведения прокурорами в регионах проверок исполнения законодательства о противопожарной безопасности в торговых центрах на всей территории страны.

«Генеральной прокуратурой РФ будут организованы выезды работников центрального аппарата ведомства в ряд субъектов РФ для изучения ситуации на местах и проверки полноты принятых мер», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Корреспондент ИА REGNUM побывал в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Санкт-Петербурга — «Галерея» на Лиговском проспекте, у Московского вокзала — и посмотрел, как там организована противопожарная защита.

Несколько месяцев назад на подземной парковке «Галереи» горел легковой автомобиль, что привело к задымлению и полной эвакуации посетителей и персонала комплекса. ЧП обошлось без пострадавших, автомобиль был потушен пожарными, однако дым от пожара чувствовался на центральных улицах Петербурга.

Как убедился корреспондент агентства, в подземном паркинге в близком доступе размещены огнетушители, расстояние друг от друга — максимум метров 20, иногда и в метрах пяти. На потолке смонтированы противопожарные водопроводы и датчики. Такая же ситуация на торговых этажах «Галереи»: везде есть датчики, оросители системы пожаротушения, дымовые извещатели.

В каждом магазине «Галереи» стоят огнетушители и развешаны планы эвакуации из здания. На этажах везде есть эвакуационные выходы. Как правило, они закрыты на магнитные замки, которые должны быть автоматически разблокированы в случае чрезвычайной ситуации.

Насколько работоспособно противопожарное оборудование в этом и других ТРЦ и ТРК Петербурга, готов ли их персонал к действиям в случае пожара и других ЧП, в ближайшие дни предстоит проверить сотрудникам МЧС и других контролирующих и надзорных органов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
Следствие назвало возможную причину пожара в Кемерово
Умер народный артист России Олег Анофриев
Ученые рассказали, почему с годами все труднее спать по ночам
Путин заявил об информационных вбросах о пожаре из-за рубежа
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
МИД: Британия не может обеспечить безопасность граждан РФ
Россиянам списали более 2 трлн рублей безнадежных долгов
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь