Ученые рассказали, почему с годами все труднее спать по ночам

Выяснилось, что с годами у млекопитающих снижается чувствительность к свету в суперхиазматическом ядре — той части мозга, которая генерирует циркадные ритмы и синхронизирует работу «биологических часов» организма.
Ученые ставили опыты на мышах, сначала объединенных в группы по четыре, затем на каждой отдельно. «Молодым» было по одному-два месяца, «старым» — от 14 до 18 месяцев.
На клетки с грызунами был направлен свет. Оказалось, что у «старых» мышей в так называемом глутаматном рецепторе (НДМА-рецептор), который используется для передачи световой информации, в значительной степени снизилась возможность «перезапускать» циркадные ритмы. Связано это с тем, что из-за возрастных структурных изменений в рецепторе он хуже реагирует на свет.
Подобные изменения в итоге и приводят к неспособности суперхиазматического ядра стабильно поддерживать циркадные ритмы и, соответственно, к нарушениям сна.
Ученые подчеркивают, что их исследование может помочь в лечении пожилых людей, нуждающихся в «перезапуске» их биологических часов.
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