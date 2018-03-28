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17:06 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, почему с годами все труднее спать по ночам

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ученые из Кентского университета выяснили, почему с возрастом людям труднее нормально спать по ночам. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurobiology of Aging.

Источник: Robert Nelson/CC0

Выяснилось, что с годами у млекопитающих снижается чувствительность к свету в суперхиазматическом ядре — той части мозга, которая генерирует циркадные ритмы и синхронизирует работу «биологических часов» организма.

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Ученые ставили опыты на мышах, сначала объединенных в группы по четыре, затем на каждой отдельно. «Молодым» было по одному-два месяца, «старым» — от 14 до 18 месяцев.

На клетки с грызунами был направлен свет. Оказалось, что у «старых» мышей в так называемом глутаматном рецепторе (НДМА-рецептор), который используется для передачи световой информации, в значительной степени снизилась возможность «перезапускать» циркадные ритмы. Связано это с тем, что из-за возрастных структурных изменений в рецепторе он хуже реагирует на свет.

Подобные изменения в итоге и приводят к неспособности суперхиазматического ядра стабильно поддерживать циркадные ритмы и, соответственно, к нарушениям сна.

Ученые подчеркивают, что их исследование может помочь в лечении пожилых людей, нуждающихся в «перезапуске» их биологических часов.

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