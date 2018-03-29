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16:24 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Нью-Йорке начали делать суши из мороженого (фото)

И выглядит это очень аппетитно.

Источник: AP 2018

Кондитеры американского кафе Gelarto приготовили своим посетителям новинку, которая непременно станет хитом этого лета.

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Теперь любой желающий может попробовать суши из мороженого. Да, вы не ослышались.

Никакого риса и рыбы внутри десерта, конечно, не будет, а вот форму и цвета сладости можно легко принять за привычное японское блюдо.

В настоящий момент посетители кафе в Нью-Йорке могут выбрать 46 разных вкусов мороженого, декорированного фруктами, желе и глазурью. Согласитесь, выглядит очень забавно и аппетитно.

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