В Нью-Йорке начали делать суши из мороженого (фото)
И выглядит это очень аппетитно.
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И выглядит это очень аппетитно.
Кондитеры американского кафе Gelarto приготовили своим посетителям новинку, которая непременно станет хитом этого лета.
Теперь любой желающий может попробовать суши из мороженого. Да, вы не ослышались.
В настоящий момент посетители кафе в
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