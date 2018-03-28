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17:15 (мск), источник: РИА Крым

Олег Анофриев: курортный роман в Крыму довел до ЗАГСа

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. Крым сыграл судьбоносную роль в личной жизни народного артиста России Олега Анофриева. Отдых на полуострове связал его с Натальей Отливщиковой, в браке с которой Олег Андреевич прожил более 60 лет.

Летом 1953 года Анофриев, будучи студентом школы-студии МХАТ, отдыхал в Крыму с друзьями. Там он познакомился с девушкой по имени Кира. Знакомство переросло в курортный роман. На прощанье девушка оставила Олегу номер телефона своей подруги Натальи Отливщиковой, поскольку своего домашнего телефона у Киры не было.

Когда Анофриев вернулся в Москву, он назначил Кире свидание, но девушка пришла не одна, а с Натальей, на тот момент студенткой медицинского института. Сам артист признавался, что с его стороны это была любовь с первого взгляда. Юноша добивался внимания девушки целый год, в результате они поженились.

Олег Анофриев также бывал в Крыму во время съемок фильмов «Алые паруса» (1961 год) и «Человек с бульвара капуцинов» (1987 год). В первом фильме актер сыграл матроса Летику, во втором — тапера, пианиста, развлекавшего посетителей салуна в городке Санта-Каролина.

Олег Анофриев родился 20 июля 1930 года в Геленджике в семье врача, заведующего медкабинетом Андрея Сергеевича Анофриева и домохозяйки Марии Гавриловны Анофриевой. Хотя семья жила в Москве, Олег родился в Геленджике, потому что во время летних курортных сезонов его отец ежегодно работал главным врачом в санатории на Черноморском побережье.

С 6-го класса Олег Анофриев занимался в школьном драмкружке, обладал хорошими вокальными данными. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году его с матерью эвакуировали в Свердловск, но вскоре они вернулись в Москву. В одиннадцать лет, в результате взрыва гранаты, которую Олег нашел и решил разобрать, ему искалечило правую руку.

После окончания средней школы в 1950 году, где Анофриев занимался в школьном драмкружке и демонстрировал хорошие вокальные данные, будущий актер поступил в Школу-студию МХАТ.

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Окончив в 1954 году Школу-студию МХАТ, Олег Анофриев получил приглашение в Центральный детский театр (ЦДТ) — в то время один из самых популярных в Москве, где режиссерами работали Анатолий Эфрос и Олег Ефремов. Его первой работой на сцене стала небольшая роль в спектакле Олега Ефремова «Мнимый больной», за ней последовала главная роль в музыкальной комедии «Димка-невидимка», актерскими достижениями стали роли Кости-Налево в пьесе Михаила Светлова «Двадцать лет спустя» и Вадима Развалова в знаменитом спектакле ЦДТ «В добрый час! » по пьесе Виктора Розова.

С 1960 по 1995 годы Анофриев работал в Театре им. В. Маяковского, Театре им. Моссовета и Театре-студии киноактера. В 90-х годах также вел несколько программ на российских телеканалах.

Всего Анофриев сыграл в кино более 60 ролей. Он снялся в таких кинолентах как «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара капуцинов» и многих других.

Анофриев написал более 50 песен, романсов и мелодий, многие из которых звучали по радио, телевидению, в том числе и в кинокартинах. Также он исполнил и записал свыше двухсот различных песен, в том числе к мультипликационным и кинофильмам.

Олег Анофриев известен также как мастер озвучивания мультфильмов. Классикой стал озвученный им мультфильм «Бременские музыканты» (1969). В нем артист исполнил партии Трубадура, Атаманши, Разбойников, Короля, Петуха, Кота, Пса, охранников короля — то есть все партии, кроме Принцессы.

Он озвучивал мультфильмы «Сказка о Попе и о работнике его Балде» (1973), «Как Львенок и Черепаха пели песенку» (1974), «В порту» (1975) и др.

В 1999 году вышла книга Анофриева «Солдат и балерина», где собраны стихи, тексты песен, воспоминания об актерах, с которыми работал в кино и встречался в жизни.

В 2011 году вышла его книга «Есть только миг».

Олегу Анофриеву присвоены звания заслуженного артиста РСФСР (1969) и народного артиста России (2004). В 2005 году он был награжден орденом «Меценат». В 2010 году Анофриев получил первую награду за 55 лет работы в кино — приз оргкомитета кинофестиваля «Московская премьера».

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