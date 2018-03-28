Взлом мозга. Как мошенники убеждают отдавать им деньги
На смену традиционным ограблениям со взломом приходят хищения электронных денежных средств, причем жертва сама добровольно дает бандитам доступ к своему
На смену традиционным ограблениям со взломом приходят хищения электронных денежных средств, причем жертва сама добровольно дает бандитам доступ к своему
Социальную инженерию иногда называют наукой и искусством взлома человеческого сознания. Используя ее, мошенники имеют своей целью выманивание конфиденциальной информации у жертв либо побуждают жертв к совершению действий, направленных на проникновение в систему в обход системы безопасности. В результате атак с использованием социальной инженерии теряют деньги не только граждане, но и компании и банки.
Банк России называл социальную инженерию одной из главных проблем в информационной безопасности в 2017 году. С ним согласны эксперты.
Злоумышленники все больше уходят в область психологии, выделяя для себя профили по вероятности попадания различных социальных групп граждан под воздействие методов социальной инженерии и выбирая наиболее эффективные из них, то есть целевую группу, назовем ее «модель жертвы»
Рассмотрим основные «модели жертв», на которые ориентируются злоумышленники.
Продвинутый средний класс
Трендом 2017 года эксперты по информбезопасности называют атаки злоумышленников, направленные на молодых людей в возрасте 26−40 лет, относящихся к среднему классу.
Данная целевая группа имеет два несомненных преимущества. Первое — это достаточно обеспеченные и занятые люди, которые не будут
Преступники в принципе не склонны к импровизации, действуют по проверенным сценариям, которые подтверждены опытом их коллег.
Однако людей из этой целевой группы нельзя назвать легковерными, потому мошенники при атаке на данную категорию граждан могут использовать информацию, полученную при анализе тех же профилей в соцсетях или же из купленных на черном рынке баз данных.
«Например, при звонке злоумышленники обращаются к жертве по
Чаще всего в данном случае злоумышленники представляются сотрудниками банка. «Например, подавшим заявку на кредит звонит якобы менеджер банка и сообщает, что заявка на кредит одобрена, просит предоставить реквизиты банковской карты для зачисления средств, — рассказывает Артем Сычев.— В итоге вместо зачисления денег происходит списание». Вариант подобной схемы — когда «сотрудник банка» сообщает, что у кредитной организации нет офиса в данном городе, и просит направить небольшую сумму комиссии за перевод средств из города в город, рассказал господин Сычев.
Наиболее популярные варианты хищения — это побуждение жертвы перевести средства
Доверчивые пенсионеры
Доверчивостью лиц преклонного возраста традиционно пользуются все мошенники, применяющие социальную инженерию. Эта категория граждан наиболее доверяет официальным учреждениям — налоговой службе, Пенсионному фонду и т. д., и потому часто звонки поступают от их имени.
Например, в 2017 году широко использовалась легенда, когда злоумышленники звонили под видом сотрудников ЦБ и предлагали компенсации детям войны.
Несколько лет назад данная легенда уже использовалась, потом она была совершенно забыта и в 2017 году начала активно использоваться снова.
Клиент с вопросами
Банковский клиент, который пытается
Например, для повышения уровня доверия может инициировать отправку на мобильный телефон клиента одноразового пароля — для этого нужен лишь логин для входа в личный кабинет. По статистике, чаще всего злоумышленники действуют в сети «ВКонтакте».
Любители халявы
Уж сколько раз твердили миру, тем не менее и среди молодежи, и среди представителей вполне зрелого возраста нередко встречаются люди, которые верят в неожиданно свалившуюся на них удачу. Если такая вера подкреплена низкой финансовой грамотностью и незнанием технологий, то они — точно в зоне риска.
Примером подобной схемы является хищение средств с использованием платежных терминалов Сбербанка. Например, человеку приходит СМС о том, что Сбербанк предлагает своим клиентам (а это идет массовая рассылка сообщений в надежде попасть на клиента Сбербанка) премию.
Чтобы ее получить, достаточно положить средства на свой мобильный телефон через терминал Сбербанка. При этом средства предлагается перевести на электронный кошелек, номер которого идентичен номеру мобильного телефона данного клиента. Не обладающий необходимой финансовой грамотностью человек уверен, что кладет средства на свой счет мобильного телефона. Однако в итоге перечисляет их на электронный кошелек злоумышленника.
Жертвы активного общения
Достаточно много людей по долгу службы ведут активную переписку и вынуждены открывать все входящие письма — те же сотрудники отдела кадров, менеджеры по продажам
В подобных письмах обычно содержится либо вложение с вредоносным вирусом, либо ссылка на сайт, где будет расположен вредонос.
Наиболее яркий пример использования подобной технологии — атаки на банки хакерской группировкой Cobalt, которая похитила со счетов в 2017 году более 1 млрд руб. Злоумышленники делали веерные рассылки фишинговых писем, содержащих вредонос, сотрудникам банков в надежде, что
По данным «Лаборатории Касперского», в 2017 году 16% всех пользователей электронной почты столкнулись с фишингом, доля спама в почтовом трафике составила более 56%.
Активные пользователи сети Интернет также под угрозой. Для них злоумышленники подготовили фишинговые сайты, чаще всего мимикрирующие под сайты кредитных организаций. После того как пользователь попадает на такой сайт, мошенники пытаются различными психологическими приемами побудить пользователя оставить свои персональные данные, получить доступ к аккаунтам, банковским счетам или заразить вредоносом, с помощью которого впоследствии может быть совершено хищение.
По данным «Лаборатории Касперского», в 2017 году фишинг в интернете стал еще более скрытным, отличить мошеннические сайты от настоящих все сложнее. Например, еще год назад наличие
Такие странички порой удачно маскируются, и даже после того, как пользователь вводит свои учетные данные, его автоматически перебрасывают на страницу оригинального сервиса с просьбой авторизоваться повторно по причине технического сбоя. Таким образом, у пользователя не возникает подозрений, что его данные были введены в некорректном месте.
Криптовалютчики
В прошлом году мошенники, использующие социальную инженерию, активно интересовались криптовалютами. Эксперты Positive Technologies отметили, что в этой сфере применялись самые разные методы. Например, воздействовали на членов команды ICO-проектов: для похищения электронной почты организатора ICO запрашивали восстановление пароля, а затем меняли. Подспорьем для мошенников является открытость компаний: адреса электронной почты и ФИО сотрудников часто есть на
Практически все крупные криптовалютные биржи стимулируют пользователей к использованию двухфакторной аутентификации. Однако значительное количество пользователей ее так и не включают.
При использовании
Например, в 2017 году произошел яркий случай воровства криптовалюты, когда хакер убедил сотрудников сотовых операторов перенести номер жертвы на свою
Еще один известный случай, когда злоумышленники использовали фишинговые
На те же грабли
Вариаций мошенничеств, где атаки на пользователей идут с использованием социальной инженерии, такое количество, что все больше людей становятся жертвами злоумышленников повторно, предостерегают эксперты.
Наша статистика говорит о том, что в регионах очень высок процент повторяемости инцидентов с одними и теми же людьми. Один из 25 пользователей, которые стали жертвами злоумышленников и скомпрометировали данные своих банковских карт, в течение полугода наступит на те же грабли.
Это говорит о низком уровне осведомленности жителей России о базовой гигиене информационной безопасности, подытожил он.
Как бороться
Вероника Никитина
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.