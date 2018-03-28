Губернатор Андрей Бочаров провел выездное совещание по развитию онкологической службы региона

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Заседание началось с минуты молчания в память о погибших при пожаре в городе Кемерово. В день траура на всех государственных учреждениях региона приспущены флаги. Безопасность и спасение жизней должны быть во главе угла любой деятельности. Совещание посвящено развитию онкологической службы.

Волгоградский онкодиспансер сегодня меняется. В прошлом году новое оснащение получила лабораторно-гистологическая служба. Это серьезная роботизированная система — базовый комплекс в онкологии. С его помощью можно определить структуру и биологические особенности любого новообразования.

Губернатор отметил, что в регионе необходимо выстроить эффективную систему диагностики и профилактики онкологических заболеваний, для этого необходимо модернизировать существующие филиалы онкодиспансера, а также открывать новые. Уже принято решение о поставке современного оборудования для лучевой терапии: запланирована замена двух аппаратов, также прорабатывается вопрос проектирования и строительства центра позитронно-эмиссионной томографии — это новый эффективный метод ранней диагностики онкозаболеваний, который позволяет полностью излечить пациента. Уже в этом году к существующим подразделениям областного онкодиспансера в Волжском, Камышине и Михайловке добавится новый филиал в Урюпинске. Это позволит увеличить охват населения, профильная медпомощь станет доступнее для жителей отдаленных районов региона.