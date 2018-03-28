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17:16 (мск), источник: Volga News

6 мая на «Самара Арене» пройдет второй тестовый матч в присутствии 45 тыс зрителей

Во вторник, 27 марта, прошло заседание комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физкультуре и спорту городской думы Самары.

Источник: AP 2018

Одним из главных пунктов повестки дня стал доклад о реализации комплексного плана мероприятий по подготовке к чемпионату мира по футболу.

Всего в комплексном плане 304 мероприятия, администрация Самары выступает в качестве соисполнителя по 83 мероприятиям, ответственного исполнителя — по 35, из них уже исполнено 12.

Заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта горадминистрации Лариса Папсуева доложила о ходе работ по оставшимся 23. Одной из наиболее масштабных задач является подготовка тестовых матчей.

28 апреля планируется первый матч с привлечением 10 тыс. зрителей. На второй матч — 6 мая — предполагается собрать полный стадион, почти 45 тыс. человек. Информирование самарцев, привлечение зрителей на «Самара Арену» входит в число задачу городской администрации.

В рамках транспортного обеспечения матчей чемпионата город должен организовать места посадки и высадки из шаттлов на перехватывающих парковках. На маршрутах от парковок до мест проведения мероприятий чемпионата мира будет задействовано 225 автобусов.

В настоящие время идет работа по уточнению маршрутов движения транспорта. Трамвайно-троллейбусное управление на время проведения игр организует движение 63 трамваев.

Идет работа по созданию временной инфраструктуры: подписан договор с АНО «Россия 2018» об организации площадки для размещения специализированного автотранспорта, обслуживающего матчи на «Самара Арене».

Кроме того, будет организован пункт регистрации грузового транспорта и удаленный пункт досмотра грузов. Площадка для их размещения на Ракитовском шоссе уже подготовлена, установлено специальное оборудование. Сейчас ведутся работы по обеспечению особой категории надежности электроснабжения объекта.

Как рассказала Лариса Папсуева, город, принимающий чемпионат мира, согласно требованиям FIFA должен обеспечить зону, свободную от рекламы вокруг стадиона и вокруг места проведения фестиваля болельщиков. На этих территориях в настоящий момент выявлено две незаконные рекламные конструкции. Они расположены на земле, находящейся в частной собственности. Демонтаж конструкций запланирован на апрель.

Также за две недели до начала чемпионата мира в радиусе 2 км от стадиона и 100 м от места проведения фестиваля болельщиков должна быть размещена реклама коммерческих партнеров FIFA. В общей сложности футбольная федерация запросила для этих целей 150 конструкций.

Участники заседания обсудили, как набрать на второй тестовый матч 45 тыс. зрителей. По словам депутатов, интерес среди самарцев к этому мероприятию очень большой. Студенческие организации, постоянные болельщики уже обращались с просьбой предоставить возможность посетить стадион 28 апреля и 6 мая.

Были вопросы и по аккредитации транспорта для проезда по территории, прилегающей к площади Куйбышева. Представитель департамента транспорта заверил, что в ближайшее время механизм будет утвержден и обнародован. В документе будут учтены интересы самарцев, проживающих, работающих и обучающихся в историческом центре города. Владельцам автотранспорта будут выданы специальные пропуска.

Также речь зашла о детских лагерях отдыха, располагающихся за пределами городского округа — они будут работать в штатном режиме.

По результатам заседания депутаты отметили, что в целом все работы по подготовке к чемпионату мира, находящиеся в зоне ответственности городских властей, идут по графику.

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