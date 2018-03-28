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19:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Ремонт фасадов начали в Автозаводском районе

Все работы должны быть завершены до 15 мая.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода начали ремонт фасадов 23-х многоквартирных домов. Все работы должны быть завершены до 15 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

— В ходе ремонта планируется максимально сохранить исторический облик зданий, — завершил первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов. — Сейчас там проводятся штукатурные работы. Используемые материалы позволяют проводить эти работы в условиях отрицательных температур. Подрядчики специально пользуются противоморозной добавкой для цементных растворов и бетона.

Уже известно, что график производства работ согласован с администрацией Автозаводского района. По плану, все работы должны быть завершены до 15 мая 2018 года. Кстати, средства на проведение ремонта выделены из областного бюджета. В общей сложности, на эти цели ушло более 20 миллионов рублей.

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