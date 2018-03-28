Ремонт фасадов начали в Автозаводском районе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода начали ремонт фасадов 23-х многоквартирных домов. Все работы должны быть завершены до 15 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

— В ходе ремонта планируется максимально сохранить исторический облик зданий, — завершил первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов. — Сейчас там проводятся штукатурные работы. Используемые материалы позволяют проводить эти работы в условиях отрицательных температур. Подрядчики специально пользуются противоморозной добавкой для цементных растворов и бетона.