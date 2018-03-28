Ремонт фасадов начали в Автозаводском районе
Все работы должны быть завершены до 15 мая.
Все работы должны быть завершены до 15 мая.
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода начали ремонт фасадов 23-х многоквартирных домов. Все работы должны быть завершены до 15 мая 2018 года. Об этом сообщает
— В ходе ремонта планируется максимально сохранить исторический облик зданий, — завершил первый заместитель главы администрации Автозаводского района Сергей Лукоянов. — Сейчас там проводятся штукатурные работы. Используемые материалы позволяют проводить эти работы в условиях отрицательных температур. Подрядчики специально пользуются противоморозной добавкой для цементных растворов и бетона.
Уже известно, что график производства работ согласован с администрацией Автозаводского района. По плану, все работы должны быть завершены до 15 мая 2018 года. Кстати, средства на проведение ремонта выделены из областного бюджета. В общей сложности, на эти цели ушло более 20 миллионов рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.