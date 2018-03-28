Человек-оркестр: лучшие роли Олега Анофриева
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни после продолжительной болезни.
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино Олег Анофриев скончался на 88-м году жизни после продолжительной болезни.
Талантливый артист, автор многочисленных песен, певец, он обладал уникальным голосом и харизмой. РИА Новости вспоминает самые известные его работы.
«Бременские музыканты» (1969)
Всесоюзную славу Олегу Анофриеву принесли «Бременские музыканты». В этом мультфильме он озвучил и исполнил песни практически всех персонажей, кроме Принцессы и Осла. Пластинка с саундтреком за два года разошлась тиражом 28 миллионов экземпляров.
Сам Анофриев позже рассказывал, что тогда он очень увлекался «театром одного актера», пытался играть сразу по несколько ролей в спектаклях. Поэтому и попросил авторов, композитора Геннадия Гладкова, сценаристов Юрия Энтина и Василия Ливанова позволить ему озвучить всех персонажей.
«Коллеги» (1962)
Начинал Олег Анофриев как серьезный драматический актер. В 1962-м был принят в труппу театра имени Моссовета и сразу сыграл Василия Теркина в одноименном спектакле. Эта сценическая работа была хорошо принята зрителями, заслужила высокие оценки театральных критиков. Вскоре он снялся в роли Владьки в культовом фильме «Коллеги» по одноименной повести Василия Аксенова.
Как Львенок и Черепаха пели песню (1974)
Постепенно кино и анимация вышли на первый план. Работу в мультфильмах Анофриев не любил назвать «озвучиванием» — голосом он создавал характер и образ. Например, в мультфильме о Львенке и Черепахе наделил последнюю интонациями Фаины Раневской.
Друзья и годы (1956)
В фильме 1956 года Анофриев не только снялся, но и спел — шлягер «Это было недавно, это было давно» звучит именно в его исполнении. С тех пор его голос был не менее узнаваемым для зрителей, чем внешность.
В его репертуаре много настоящих хитов. Причем Анофриев и сам много сочинял: он — автор более двухсот песен. Актер говорил: «Я, человек, который не имеет никакого музыкального образования, написал два мюзикла… Но не удержал эту планку только по одной причине: не захотел получать музыкальное образование».
«Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
Мастер эпизода — так можно формально обозначить амплуа Анофриева, который на самом деле всегда создавал незабываемый образ. Одна из его поздних ролей — тапер в комедии Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». Он умел быть талантливым независимо от продолжительности экранного времени и частоты появления в кадре.
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