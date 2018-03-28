Паводок 2018 в Самаре: «утонуть» могут 60 населенных пунктов

Источник: Комсомольская правда

— Высота снежного покрова сейчас 50 см — это 294% от нормы, в прошлом году было 35 см — это 209% от нормы, — рассказал Айдар Мингазов, руководитель «Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Если в начале марта специалисты прогнозировали достаточно небольшой паводок 2018 в Самаре, то уже сейчас понятно: снегопады подвели. Из-за обильных мартовских осадков снега больше, чем планировалось, запасы воды высокие. Реки скорее всего вскроются в первой декаде апреля. По прогнозу на 28 марта, максимальный уровень воды в весеннее половодье на реках Самарской области прогнозируется выше средних многолетних значений на 30 — 175 см. Опасения экспертов вызывают малые реки: Кондурча, Большой Черемшан, Чапаевка, Сызрань, Чагра.

— Если сбудется худший прогноз, возможно подтопление в 60 населенных пунктах, — предупредил Айдар Мингазов.

МЧС наготове

Прогнозы максимальных уровней воды в Саратовском водохранилище будут составлены в апреле, но спасатели уже во всеоружии. Сброс воды на ГЭС начался 21 марта.

— Для безопасного пропуска весеннего половодья мы разработали маршруты эвакуации. Подготовлены 145 пунктов временного размещения на 23,4 тыс. человек и места для крупного рогатого скота. При необходимости проведем взрывные работы на 22 затороопасных участках, — сообщил Олег Бойко, начальник ГУ МЧС России по Самарской области.

При этом сотрудники МЧС предупреждают: выходить на лед сейчас очень опасно. Промоины можно не увидеть с высоты человеческого роста и невооруженным взглядом, но из-за пропуска воды с ГЭС их может быть много.

Не исключено, что ситуация усугубится. С 1 по 4 апреля синоптики снова предсказывают осадки: в Самарской области пройдет мокрый снег.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Уровень воды в Волге у Тольятти: 52,54 м (49,21 м в 2016 году).

Уровень воды в Волге у Самары 29,7 м (28,52 м в 2016 году),