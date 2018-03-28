Кабмин Молдовы принял решение по видеокамерам на выпускных экзаменах БАК

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Вопрос видеонаблюдения в школьных классах, а также во время выпускных экзаменов на степень бакалавра встал в правительстве Молдовы ребром — отменять или нет. За отказ от аудио и видеосъемки высказался ряд депутатов парламента республики, однако члены кабмина остались непреклонны, дав негативное заключение по инициативе законодателей.

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Министр образования, культуры исследований Молдовы Моника Бабук обратила внимание, что Национальный центр по защите персональных данных разработал проект закона о режиме видеосистем, в который уже внесены дополнения и замечания профильных ведомств. В 13 статье этого законопроекта отмечено, что «в образовательных учреждениях систематическое использование видеокамер может производиться только вне учебных классов». Данный проект, как сказала министр, должен быть рассмотрен в течение весенней сессии.

«В то же время видеонаблюдение на экзаменах БАК — это одна из мер по борьбе с мошенничеством в ходе тестирования. Подобная практика зарегистрирована в большинстве стран ЕС и даже в некоторых государствах СНГ, к примеру, в России. Видеосъемка велась только после регистрации министерства в качестве оператора персональных данных», — сказала Бабук.

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Премьер Молдовы Павел Филип считает видеонаблюдение на экзаменах полезным.

«Как говорят, компьютер не берет взятку. В этой ситуации мы можем перефразировать, что наблюдатель, который не берет взятку, это — видеокамера. Поэтому они должны остаться на экзаменах БАК», — сказал Филип.