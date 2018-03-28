Петербург и Ленобласть ждут очередные температурные качели

Как сообщает МЧС, в Петербурге завтра местами ожидается небольшой снег, а утром — слабый туман. Ветер будет юго-западный и западный со скоростью 3−8 м/с. Температура ночью опустится до −7…−9 градусов, а днем будет колебаться между -1 и +1.

В Ленобласти тоже местами выпадет небольшой снег, а местами утром будет туман. Ветер также обещают юго-западный и западный 3−8 м/с. Ночью будут морозы — от -7 до -12 градусов, а местами температура и вовсе опустится до −15…−20 градусов. При этом днем ожидается от -4 до +1 градуса.