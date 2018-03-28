Петербург и Ленобласть ждут очередные температурные качели
Ночью 29 марта в Петербурге и Ленобласти все еще ждут морозу, а уже днем температура местами перевалит через ноль.
Ночью 29 марта в Петербурге и Ленобласти все еще ждут морозу, а уже днем температура местами перевалит через ноль.
Как сообщает МЧС, в Петербурге завтра местами ожидается небольшой снег, а утром — слабый туман. Ветер будет
В Ленобласти тоже местами выпадет небольшой снег, а местами утром будет туман. Ветер также обещают
На дорогах обоих регионов местами
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