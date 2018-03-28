Замести следы: как черный рынок осваивает анонимность в интернете
Содержание некоторых уголков даркнета может шокировать. Что можно увидеть на карте таинственной «глубокой сети» и как помешать незаконным операциям, которые там проводятся.
Содержание некоторых уголков даркнета может шокировать. Что можно увидеть на карте таинственной «глубокой сети» и как помешать незаконным операциям, которые там проводятся.
Хотите узнать, что из себя представляет теневой интернет, так называемый даркнет? Заходить в темные закоулки сети для этого даже не придется, ведь
Создатели «карты» отмечают, что до них попыток пролить свет на скрытые услуги в анонимной сети Tor никто еще не предпринимал. Увеличивая или уменьшая масштаб самой карты, можно просматривать начальные страницы каждого сайта в сети Tor. Обслуживанием и содержанием сети занимается некоммерческая организация Tor Project. Пользователям предоставляется возможность сохранить анонимность,
Но об осторожности забывать не стоит. Визуальное содержание некоторых страниц на карте даркнета многих может шокировать. Hyperion Gray предупреждают об этом непосредственно перед просмотром карты: «Содержимое данных сайтов может быть неприемлемым либо предназначаться для взрослых и включает порнографические материалы, изображения насильственных действий и расистские лозунги».
На карте отображены 6 608 сайтов по состоянию на январь 2018 года. Страницы к ознакомлению предлагаются самые разнообразные — от забавных до ужасающих. Среди тысяч результатов можно наткнуться на откровенную порнографию, услуги по клонированию кредитных карт, изображения фекалий и половых органов, множество афер с биткоинами,
Беглого взгляда на карту достаточно, чтобы понять: значительная часть отображаемых сайтов созданы для незаконных целей, однако велико число и полностью легальных страниц, таких как, например, личные сайты или порталы для общения с лицами, имеющими доступ к секретной информации.
Технический директор и сооснователь Hyperion Gray Алехандро Касерес тоже это подметил: «Мне очень нравится подход системы Tor к сохранению самых различных политических взглядов, свободы слова и тайны личной жизни. Тем не менее, абсолютно очевидно, что это палка о двух концах. Хотя целью исследования было не привлечение внимания общественности к скрытым услугам даркнета, игнорировать данную проблему тоже было бы неправильным — здесь происходит слишком много отвратительных вещей. Я использую Tor ежедневно для самых различных целей, и теневые услуги совсем не являются тем, ради чего Tor создавался». Касерес также делает регулярные пожертвования для поддержания проекта.
Из министерства обороны в картографы даркнета.
Карта частично основана на эксперименте, проведенном совместно с проектом Memex в Управлении перспективных исследовательских проектов, исследовательском подразделении Пентагона. Как Forbes сообщал ранее, целью проекта было создание простой поисковой системы для даркнета — механизм поиска очень пригодился полицейским в борьбе с торговлей людьми.
Но, по словам программиста Hyperion Gray Марка Хааса, вид карты данным придали самостоятельно. Хаас начал с того, что отобрал в сети Tor 60 000 адресов (их еще называют луковыми
Конечному пользователю отображаются особые связки сайтов. Они сгруппированы по признаку сходства специальным алгоритмом, который присваивает каждой странице оценку от 0.0 до 1.0. Данный показатель рассчитывается исходя из структуры кода страницы. В беседе с Forbes по анонимному каналу Хаас рассказал: «Алгоритм разметки помещает схожие страницы близко друг к другу на карте, а разные оказываются дальше. Таким образом похожие сайты оказываются рядом и группируются вместе. Два сайта могут быть схожи по
С картой можно получить общее представление о даркнете, даже если не она не дает целостной картины. К примеру, многие адреса в зоне .onion ведут не к странице, а к файлу или
Программист полагает, что карта даркнета будет интересна прежде всего двум типам людей: «Во-первых, новичкам, которые не особо четко представляют, что такое анонимные сети. Так они лучше поймут в чем суть технологий в сети Tor и для каких целей они применяются. Вполне возможно, отличия окажутся для некоторых не столь и радикальными.
Соосновательница Hyperion Gray Аманда Таулер отмечает: «Самое интересное, что визуализированная нами информация либо подкрепляет уже сформировавшееся у многих мнение об анонимных каналах связи, либо меняет прежнее их восприятие целиком и полностью. Сами данные никакого вектора не имеют — они просто есть».
Hyperion Gray призывают любого, кто найдет на карте противозаконный контент (например, эксплуатацию детского труда), отправить письмо с подробностями на адрес электронной почты: contact@hyperiongray.com.
Объединение энтузиастов уже не впервые открывает неприглядные стороны всемирной паутины. Ранее группа создала поисковую систему PunkSPIDER для выявления уязвимостей безопасности на
Перевод Антона Бундина.
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