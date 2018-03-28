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18:11 (мск), источник: Forbes

Замести следы: как черный рынок осваивает анонимность в интернете

Содержание некоторых уголков даркнета может шокировать. Что можно увидеть на карте таинственной «глубокой сети» и как помешать незаконным операциям, которые там проводятся.

Хотите узнать, что из себя представляет теневой интернет, так называемый даркнет? Заходить в темные закоулки сети для этого даже не придется, ведь интернет-портал Hyperion Gray, посвященный новейшим технологиям и свежим идеям в области разработки программного обеспечения, наглядно помогает понять суть этого непонятного уголка всемирной паутины, который принято всячески порицать и осуждать.

Создатели «карты» отмечают, что до них попыток пролить свет на скрытые услуги в анонимной сети Tor никто еще не предпринимал. Увеличивая или уменьшая масштаб самой карты, можно просматривать начальные страницы каждого сайта в сети Tor. Обслуживанием и содержанием сети занимается некоммерческая организация Tor Project. Пользователям предоставляется возможность сохранить анонимность, из-за которой в даркнете процветает теневой рынок услуг, составляющий основную часть того, что в Tor можно найти.

Но об осторожности забывать не стоит. Визуальное содержание некоторых страниц на карте даркнета многих может шокировать. Hyperion Gray предупреждают об этом непосредственно перед просмотром карты: «Содержимое данных сайтов может быть неприемлемым либо предназначаться для взрослых и включает порнографические материалы, изображения насильственных действий и расистские лозунги».

На карте отображены 6 608 сайтов по состоянию на январь 2018 года. Страницы к ознакомлению предлагаются самые разнообразные — от забавных до ужасающих. Среди тысяч результатов можно наткнуться на откровенную порнографию, услуги по клонированию кредитных карт, изображения фекалий и половых органов, множество афер с биткоинами, Tor-портал издания журналистских расследований ProPublica, а также ряд страниц для анонимной коммуникации осведомленных источников с журналистами на платформе SecureDrop (в том числе с Forbes).

Беглого взгляда на карту достаточно, чтобы понять: значительная часть отображаемых сайтов созданы для незаконных целей, однако велико число и полностью легальных страниц, таких как, например, личные сайты или порталы для общения с лицами, имеющими доступ к секретной информации.

Технический директор и сооснователь Hyperion Gray Алехандро Касерес тоже это подметил: «Мне очень нравится подход системы Tor к сохранению самых различных политических взглядов, свободы слова и тайны личной жизни. Тем не менее, абсолютно очевидно, что это палка о двух концах. Хотя целью исследования было не привлечение внимания общественности к скрытым услугам даркнета, игнорировать данную проблему тоже было бы неправильным — здесь происходит слишком много отвратительных вещей. Я использую Tor ежедневно для самых различных целей, и теневые услуги совсем не являются тем, ради чего Tor создавался». Касерес также делает регулярные пожертвования для поддержания проекта.

Из министерства обороны в картографы даркнета.

Карта частично основана на эксперименте, проведенном совместно с проектом Memex в Управлении перспективных исследовательских проектов, исследовательском подразделении Пентагона. Как Forbes сообщал ранее, целью проекта было создание простой поисковой системы для даркнета — механизм поиска очень пригодился полицейским в борьбе с торговлей людьми.

Но, по словам программиста Hyperion Gray Марка Хааса, вид карты данным придали самостоятельно. Хаас начал с того, что отобрал в сети Tor 60 000 адресов (их еще называют луковыми из-за особого домена .onion, от англ. onion «лук»). Затем он написал написал программу, которая загружала с каждого адреса начальную страницу и делала скриншот. На запрос ответило 6 600 сайтов, а у остальных либо истекло время ожидания ответа, либо отобразились ошибки. Потом Хаас вручную отредактировал скриншоты с незаконным содержимым, отталкиваясь при этом от законодательства Соединенных Штатов.

Конечному пользователю отображаются особые связки сайтов. Они сгруппированы по признаку сходства специальным алгоритмом, который присваивает каждой странице оценку от 0.0 до 1.0. Данный показатель рассчитывается исходя из структуры кода страницы. В беседе с Forbes по анонимному каналу Хаас рассказал: «Алгоритм разметки помещает схожие страницы близко друг к другу на карте, а разные оказываются дальше. Таким образом похожие сайты оказываются рядом и группируются вместе. Два сайта могут быть схожи по HTML-коду страницы, но совершенно разными по содержимому».

С картой можно получить общее представление о даркнете, даже если не она не дает целостной картины. К примеру, многие адреса в зоне .onion ведут не к странице, а к файлу или чат-серверу. Некоторые могут быть скрытыми даже от программистов правительственных ведомств США. Хаас добавляет: «Такое можно встретить сплошь и рядом, однако только этим дело не ограничивается. Если кому-то очень захочется спрятать свой “луковый” адрес, другим отыскать его будет крайне трудно».

Программист полагает, что карта даркнета будет интересна прежде всего двум типам людей: «Во-первых, новичкам, которые не особо четко представляют, что такое анонимные сети. Так они лучше поймут в чем суть технологий в сети Tor и для каких целей они применяются. Вполне возможно, отличия окажутся для некоторых не столь и радикальными. Во-вторых, для продвинутых пользователей — и для них мы собираемся опубликовать цикл статей с более глубоким и основательным анализом, а также принципиально новыми наблюдениями в сфере технологий анонимности.
Соосновательница Hyperion Gray Аманда Таулер отмечает: «Самое интересное, что визуализированная нами информация либо подкрепляет уже сформировавшееся у многих мнение об анонимных каналах связи, либо меняет прежнее их восприятие целиком и полностью. Сами данные никакого вектора не имеют — они просто есть».

Hyperion Gray призывают любого, кто найдет на карте противозаконный контент (например, эксплуатацию детского труда), отправить письмо с подробностями на адрес электронной почты: contact@hyperiongray.com.

Объединение энтузиастов уже не впервые открывает неприглядные стороны всемирной паутины. Ранее группа создала поисковую систему PunkSPIDER для выявления уязвимостей безопасности на веб-сайтах. С помощью этого инструмента планировалось показать, насколько в интернете низок уровень информационной безопасности.

Перевод Антона Бундина.

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