Омские полицейские нашли пропавшую школьницу в красной куртке
Подростка искали почти сутки.
Подростка искали почти сутки.
Накануне, 27 марта, вечером в полицию обратился житель села Троицкое, который сообщил об уходе из дома 15-летней дочери. На поиски школьницы был ориентирован весь личный состав полиции.
Правоохранители узнали, что девушка могла поехать к подруге. Там ее и нашли.
В отношении подростка неправомерных действий не совершалось. Инспекторы ПДН провели со школьницей беседу, чтобы она больше не сбегала.
Главная новость по теме В Омске разыскивают школьницу в красной куртке.
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