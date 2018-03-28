Омские полицейские нашли пропавшую школьницу в красной куртке

Накануне, 27 марта, вечером в полицию обратился житель села Троицкое, который сообщил об уходе из дома 15-летней дочери. На поиски школьницы был ориентирован весь личный состав полиции.

Правоохранители узнали, что девушка могла поехать к подруге. Там ее и нашли.

В отношении подростка неправомерных действий не совершалось. Инспекторы ПДН провели со школьницей беседу, чтобы она больше не сбегала.