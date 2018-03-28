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18:40 (мск), источник: Volga News

Самарский стадион «Заря» ждет реконструкция

Еще один самарский стадион может быть обновлен. На встрече с главой Самары Еленой Лапушкиной жители Советского района поинтересовались, будут ли предприниматься меры по возрождению этого спортивного комплеса «Заря».

В советское время стадион принадлежал заводу «Металлист» и начал функционировать в 50-е годы прошлого века. На нем шли матчи первенства города и области по футболу, а также работало множество секций. Долгие годы там существовал специализированный комплекс для подготовки пожарных. Но в последние годы спортобъект обветшал и то, что ему необходим ремонт, не раз говорилось на различных встречах и совещаниях.

Жители жилого массива Машстрой рассказывали, что во время субботников они не раз приводили территорию стадиона в порядок, но этого в настоящее время явно недостаточно.

Елена Лапушкина подчеркнула, что стадион является знаковым местом для самарцев, и он планируется к восстановлению. Администрация сейчас рассматривает различные варианты финансирования этой работы.

Параллельно департаменту градостроительства и департаменту физической культуры и спорта даны поручения изучить типовые проекты реконструкции стадионов и рассмотреть возможность их реализации на «Заре».

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