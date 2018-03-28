Самарский стадион «Заря» ждет реконструкция

В советское время стадион принадлежал заводу «Металлист» и начал функционировать в 50-е годы прошлого века. На нем шли матчи первенства города и области по футболу, а также работало множество секций. Долгие годы там существовал специализированный комплекс для подготовки пожарных. Но в последние годы спортобъект обветшал и то, что ему необходим ремонт, не раз говорилось на различных встречах и совещаниях.

Жители жилого массива Машстрой рассказывали, что во время субботников они не раз приводили территорию стадиона в порядок, но этого в настоящее время явно недостаточно.

Елена Лапушкина подчеркнула, что стадион является знаковым местом для самарцев, и он планируется к восстановлению. Администрация сейчас рассматривает различные варианты финансирования этой работы.