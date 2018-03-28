Новый поезд «Тұлпар-Тальго» будет запущен из Павлодара в Алматы

С 1 апреля 2018 года вместо поезда № 31/32 «Павлодар-Алматы» будет курсировать современный «Тұлпар-Тальго», сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки». Расписание нового поезда учитывает все необходимые стоянки. Время поездки уменьшается на 3 часа за счет высокой скорости состава. Скорый поезд будет курсировать ежедневно со станции Павлодар в 21:11, прибывая на станцию Алматы-2 к 23: 00. Обратно от станции Алматы 2 будет отправляться в 16:12, прибывать в Павлодар в 17:20.