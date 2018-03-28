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18:31 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже расширят зоны действия «умных светофоров»

Сегодня, 28 марта, в Москве встретились врио губернатора Воронежской области Александр Гусев и Посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки. Во время делового обеда они обсудили реализацию совместных проектов.

Источник: РИА "Новости"

На встрече шла речь об «умном доме», который был построен в 2017 году на территории ВГТУ японской компанией Nice. Планируется, что в дальнейшем здание будет использоваться не только как демонстрационный объект, но и как исследовательская лаборатория. В апреле-мае 2018 года стороны планируют завершить работы по технико-экономическому обоснованию создания транспортно-пересадочных узлов в Воронеже в рамках реновации территорий.

Кроме того, по итогам встречи стало известно, что в Воронеже продолжится реализация проекта «умные светофоры». Напомним, что пока они установлены только на Московском проспекте. Система сейчас корректируется и тестируется. В дальнейшем «умные светофоры» планируют установить и на других городских улицах, а затем внедрить их в других субъектах РФ.

Помимо этого, Япония и Воронежская область, возможно, начнет сотрудничество в сферах культуры, науки и образования, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

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