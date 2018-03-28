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18:42 (мск), источник: Новая Кубань

Мэр Краснодара и начальник ГУ МЧС по краю провели противопожарную инспекцию в ТРЦ «Галерея»

МЧС Краснодарского края: «Есть незначительные недочёты, которые будут устранены в ближайшее время».

Источник: РИА "Новости"

Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. В связи с трагическими событиями в Кемерово в кубанских торгово-развлекательных центрах проводятся проверки и учения.

Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк уточнил, что в день будут проверять по 2 объекта. Инспекция в краевой столице будет проводиться до понедельника.

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Сегодня днем представители надзорных органов МЧС России, прокуратуры и администрации города Краснодара проверили пожарную безопасность ТРЦ «Галерея Краснодар».

Особое внимание было уделено наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения, состоянию эвакуационных путей.

Начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин вместе и мэр города Евгений Первышов, совместно с представителями надзорных органов и директором ТРЦ «Галерея Краснодар» Еленой Поповой осмотрели пожарный пост, пост наблюдения, проинспектировали работу системы открывания эвакуационных выходов, проверили знания персоналом инструкций и требований в случае чрезвычайной ситуации.

Некоторые моменты взаимодействия с персоналом показали, что еще есть незначительные недочёты, которые будут устранены в ближайшее время. Итоговая оценка состояния пожарной безопасности объекта будет дана только после завершения всех проверочных мероприятий.
начальник ГУ МЧС России  по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин


Интересно отметить, что ТРЦ «Галерея» входит в число объектов, в которых чаще всего проводятся эвакуации. В прошлом году во время всплеска информационного терроризма в правоохранительные органы многократно поступали сообщения об обнаружении подозрительных предметов на территории ТРЦ. То есть эвакуации здесь проводились многократно, их тактика должна быть отработана с учетом наличия опыта.

Кроме того ТРЦ «Галерея Краснодар» входит в число немногих объектов, где соблюдено соотношение занятых и свободных площадей. То есть для эвакуации должно хватить пространства, что призвано предотвратить давку во время паники.

Кроме инспекции в ТРЦ «Галерея» были проведены и пожарно-тактические учения.

— Сотрудники МЧС потушили условное возгорание в одном из внутренних помещений объекта, проверили исправность источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, наличие подъездных путей и мест для установки подъемных механизмов. — Сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что вечером в Краснодаре проводится инспекция ТРК «Сити Центр».

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