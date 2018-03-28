Мэр Краснодара и начальник ГУ МЧС по краю провели противопожарную инспекцию в ТРЦ «Галерея»

Краснодар. 28 марта — Новая Кубань. В связи с трагическими событиями в Кемерово в кубанских торгово-развлекательных центрах проводятся проверки и учения. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк уточнил, что в день будут проверять по 2 объекта. Инспекция в краевой столице будет проводиться до понедельника.



Интересно отметить, что ТРЦ «Галерея» входит в число объектов, в которых чаще всего проводятся эвакуации. В прошлом году во время всплеска информационного терроризма в правоохранительные органы многократно поступали сообщения об обнаружении подозрительных предметов на территории ТРЦ. То есть эвакуации здесь проводились многократно, их тактика должна быть отработана с учетом наличия опыта.



Кроме того ТРЦ «Галерея Краснодар» входит в число немногих объектов, где соблюдено соотношение занятых и свободных площадей. То есть для эвакуации должно хватить пространства, что призвано предотвратить давку во время паники.



Кроме инспекции в ТРЦ «Галерея» были проведены и пожарно-тактические учения.



— Сотрудники МЧС потушили условное возгорание в одном из внутренних помещений объекта, проверили исправность источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, наличие подъездных путей и мест для установки подъемных механизмов. — Сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, что вечером в Краснодаре проводится инспекция ТРК «Сити Центр».