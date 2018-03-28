Пожарные справились с огнём в высотном доме в Петербурге

Петербургские пожарные сумели локализовать пожар в 23-этажном жилом доме на Коломяжском проспекте Санкт-Петербурга. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Напомним, сообщение о возгорании по адресу Коломяжский пр., д. 15, корп. 2 в Приморском районе поступило в 16:18 на телефон «01». В 16:27 прибыло первое пожарное подразделение. Из-за угрозы распространения огня в 16:35 ранг пожара был повышен до № 2.

«В 23-х этажном жилом доме, II-й степени огнестойкости, происходило горение изоляции электропроводов в кабель-канале с 13-го по 18-й этажи на площади 100 погонных метров», — уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 17:19 пожар был локализован. На месте ЧП работали девять единиц техники и 44 человека личного состава.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — добавили в ГУ МЧС.