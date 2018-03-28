Пожарные справились с огнём в высотном доме в Петербурге
Пожар в 23-этажном жилом здании, по предварительным данным, обошелся без пострадавших.
Пожар в 23-этажном жилом здании, по предварительным данным, обошелся без пострадавших.
Петербургские пожарные сумели локализовать пожар в 23-этажном жилом доме на Коломяжском проспекте
Напомним, сообщение о возгорании по адресу Коломяжский пр., д. 15, корп. 2 в Приморском районе поступило в 16:18 на телефон «01». В 16:27 прибыло первое пожарное подразделение.
«В 23-х этажном жилом доме,
В 17:19 пожар был локализован. На месте ЧП работали девять единиц техники и 44 человека личного состава.
«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — добавили в ГУ МЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, в том же Приморском районе в это же время пожарные тушили крупный автоцентр на улице Савушкина.
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