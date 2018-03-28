ГУ МЧС ошибочно рекомендовало москвичам не выходить на улицу в среду вечером

«Информация о неблагоприятных погодных явлениях ошибочно была размещена в разделе “Экстренные предупреждения”», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы управления МЧС. По его словам, в Москве, согласно прогнозу Росгидромета, ожидается безветренная погода, но из прогноза не следует экстренное предупреждение.