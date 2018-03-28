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19:02 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ГУ МЧС ошибочно рекомендовало москвичам не выходить на улицу в среду вечером

Предупреждение жителям Москвы и Подмосковья о необходимости сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером было выпущено региональным ГУ МЧС РФ по ошибке.

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Источник: Reuters

«Информация о неблагоприятных погодных явлениях ошибочно была размещена в разделе “Экстренные предупреждения”», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы управления МЧС. По его словам, в Москве, согласно прогнозу Росгидромета, ожидается безветренная погода, но из прогноза не следует экстренное предупреждение.

Ранее сообщалось, что с 18:00 среды до 10:00 утра четверга синоптики прогнозируют метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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