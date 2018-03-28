ГУ МЧС ошибочно рекомендовало москвичам не выходить на улицу в среду вечером
Предупреждение жителям Москвы и Подмосковья о необходимости сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером было выпущено региональным ГУ МЧС РФ по ошибке.
Предупреждение жителям Москвы и Подмосковья о необходимости сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером было выпущено региональным ГУ МЧС РФ по ошибке.
«Информация о неблагоприятных погодных явлениях ошибочно была размещена в разделе “Экстренные предупреждения”», — цитирует ТАСС сотрудника
Ранее сообщалось, что с 18:00 среды до 10:00 утра четверга синоптики прогнозируют метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.
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