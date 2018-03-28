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18:52 (мск), источник: Интерфакс

В полицию поступил сигнал об ограблении банка в московских Сокольниках

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU — Правоохранительные органы проверяют информацию об ограблении банка на востоке Москвы, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«Поступила информация о том, что пять человек в камуфляже с оружием совершили разбойное нападение на банк на Сокольнической площади, похитив крупную сумму денег», — сказал собеседник агентства.

Данная информация проверяется, сказал собеседник агентства.

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