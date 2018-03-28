Пожар на Савушкина локализован
Сотрудники МЧС справились с огнем в автосалоне на улице Савушкина. Пожар локализован, ранг снижен до первого номера.
Сотрудники МЧС справились с огнем в автосалоне на улице Савушкина. Пожар локализован, ранг снижен до первого номера.
Как сообщает МЧС по Петербургу, локализовать пожар удалось к пяти часам вечера 28 марта, ранг пожара снизили до первого номера. Из здания было эвакуировано 14 человек.
Автоцентр «Рольф» загорелся около 15:20, вскоре пожару присвоили повышенный номер сложности 1-Бис, а к четырем часам и второй — огонь распространился на площади в 500 квадратных метров.
На месте работают 107 человек и передвижная
Напомним, в 2015 году склад запчастей компании «Евроавто» горел в промзоне на Парнасе. Тогда пожару присвоили максимальный, пятый номер. Тушили его с вертолета.
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