Пожар на Савушкина локализован

Источник: Reuters

Как сообщает МЧС по Петербургу, локализовать пожар удалось к пяти часам вечера 28 марта, ранг пожара снизили до первого номера. Из здания было эвакуировано 14 человек.

Автоцентр «Рольф» загорелся около 15:20, вскоре пожару присвоили повышенный номер сложности 1-Бис, а к четырем часам и второй — огонь распространился на площади в 500 квадратных метров.

На месте работают 107 человек и передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Информация о пострадавших не поступала.