Сыновья Лукашенко от всей семьи выразили соболезнования россиянам

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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Сыновья белорусского президента Николай и Виктор Лукашенко оставили записи в книги соболезнований, которая открыта в Посольстве России в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Книга памяти открыта в российском посольстве сегодня весь день. Оставить свои записи приходят простые минчане, чиновники и дипломаты.

Старший сын президента Александра Лукашенко Виктор в знак скорби и солидарности принес большой букет темно-бордовых роз, а младший Николай — игрушки. Затем сыновья главы государства оставили записи в книге соболезнований.

«Мы пришли сюда, чтобы от всей нашей семьи, от нашего отца выразить чувства глубокого соболезнования братскому российскому народу», — сказал журналистам Виктор Лукашенко. По его словам, сулившийся пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стал страшной трагедией.

«Мы скорбим вместе с россиянами, вместе с родными и близкими, которые потеряли своих детей», — сообщил он.

Слова соболезнования передал российскому народу также младший сын главы государства Николай.

«Соболезнуем братскому народу. Мы вместе с россиянами», — сказал он.