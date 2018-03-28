Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер народный артист России Олег Анофриев
Киев без Руси: Вассерман о том, чем грозит переход на латиницу
8 опасных для детей веществ, которые есть в каждом доме
Певца Витаса арестовали
Алкоголизм предложили лечить стволовыми клетками
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Северный "трюк" Норвегии: санкции РФ дали неожиданный результат
Назван вариант мести РФ, которой боится Британия
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Американцы усомнились в способностях Су-35 – СМИ
Берлин не верит в доказательства у Лондона – СМИ
Маликов написал музыку в память жертв трагедии в Кемерове
В Сети появилось трогательное фото Пелагеи с мужем
Как эмпатия может навредить работе
Долгая дорога на работу провоцирует психические заболевания
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Что не так с торговыми центрами в России
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
18:59 (мск), источник: Sputnik.by

Сыновья Лукашенко от всей семьи выразили соболезнования россиянам

Младший сын главы белорусского государства принес к российскому посольству игрушки и цветы в память о погибших детях в Кемерово.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Сыновья белорусского президента Николай и Виктор Лукашенко оставили записи в книги соболезнований, которая открыта в Посольстве России в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Читайте также
Мингорисполком установил у посольства России баннер «Кемерово, мы с тобой»

Книга памяти открыта в российском посольстве сегодня весь день. Оставить свои записи приходят простые минчане, чиновники и дипломаты.

Старший сын президента Александра Лукашенко Виктор в знак скорби и солидарности принес большой букет темно-бордовых роз, а младший Николай — игрушки. Затем сыновья главы государства оставили записи в книге соболезнований.

«Мы пришли сюда, чтобы от всей нашей семьи, от нашего отца выразить чувства глубокого соболезнования братскому российскому народу», — сказал журналистам Виктор Лукашенко. По его словам, сулившийся пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стал страшной трагедией.

«Мы скорбим вместе с россиянами, вместе с родными и близкими, которые потеряли своих детей», — сообщил он.

Слова соболезнования передал российскому народу также младший сын главы государства Николай.

«Соболезнуем братскому народу. Мы вместе с россиянами», — сказал он.

Средний сын белорусского президента Дмитрий находится в настоящее время в российской столице, он почтил память погибших в Кемерово в Москве.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Есть только миг: скончался актер Олег Анофриев
Правила предоставления кредитов поменяются с 1 мая
Следствие назвало возможную причину пожара в Кемерово
Человек-оркестр: лучшие роли Олега Анофриева
Украинский пранкер Вольнов объявлен в международный розыск
Ученые рассказали, почему с годами все труднее спать по ночам
Медведев: потенциал восстановительного роста экономики исчерпан
Великобритания пыталась обосновать вину Москвы разведданными
Взлом мозга. Как мошенники убеждают отдавать им деньги
Спорт
Бразилия без Неймара – это не Аргентина без Месси. Обзор матчей 7 главных событий игрового вторника и одна хорошая новость для сборной России
Авто
Назван лучший автомобиль в мире Volvo XC60 стал победителем конкурса World Car Awards. Об этом только что объявили на автосалоне в Нью-Йорке
Hi-Tech
Ученые из МИФИ создали наноструктуры, ускоряющие работу электронной техники Добились этого, увеличив количество индия в токопроводящем слое
Кино
Умер народный артист России Олег Анофриев Актер сыграл более шестидесяти ролей в кино, исполнил десятки знаменитых песен из фильмов и подарил свой голос почти всем героям «Бременских музыкантов»
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Все крупные телебашни России выключат подсветку в память о погибших в Кемерове
Контрактники и офицеры смогут приобретать более качественное жилье
Леди
День траура: как пережить горе и почувствовать себя спокойнее В связи с трагедией в Кемерове в соцсетях подробности происшествия и страшные фотографии перемешались со словами соболезнований и обвинений.
Дети
Бывший муж Михалковой впервые за долгое время увидел дочь (фото) Режиссер проводит время со старшей наследницей.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь