Сыновья Лукашенко от всей семьи выразили соболезнования россиянам
Младший сын главы белорусского государства принес к российскому посольству игрушки и цветы в память о погибших детях в Кемерово.
Младший сын главы белорусского государства принес к российскому посольству игрушки и цветы в память о погибших детях в Кемерово.
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Сыновья белорусского президента Николай и Виктор Лукашенко оставили записи в книги соболезнований, которая открыта в Посольстве России в Минске, передает корреспондент Sputnik.
Книга памяти открыта в российском посольстве сегодня весь день. Оставить свои записи приходят простые минчане, чиновники и дипломаты.
Старший сын президента Александра Лукашенко Виктор в знак скорби и солидарности принес большой букет
«Мы пришли сюда, чтобы от всей нашей семьи, от нашего отца выразить чувства глубокого соболезнования братскому российскому народу», — сказал журналистам Виктор Лукашенко. По его словам, сулившийся пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стал страшной трагедией.
«Мы скорбим вместе с россиянами, вместе с родными и близкими, которые потеряли своих детей», — сообщил он.
Слова соболезнования передал российскому народу также младший сын главы государства Николай.
«Соболезнуем братскому народу. Мы вместе с россиянами», — сказал он.
Средний сын белорусского президента Дмитрий находится в настоящее время в российской столице, он почтил память погибших в Кемерово в Москве.
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