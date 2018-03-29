Бобры из двухуровневого аквариума Воронежского заповедника впервые принесли потомство
Потомство ждали почти 3 года.
Потомство ждали почти 3 года.
В двухуровневом аквариуме Воронежского биосферного заповедника имени Василия Пескова, который находится в Верхнехавском районе, впервые родились бобрята. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили сотрудники Воронежского заповедника в среду, 28 марта.
Двухуровневый аквариум для бобров открыли в 2014 году.
— Здесь для бобров созданы близкие к естественным условия: вода комфортной температуры, большая территория с кормовой площадкой, уютная хатка. Жившие в акватории самец с самкой два года не приносили потомства. В октябре 2017 года там поселили другую пару. Они быстро освоились, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» специалист бобропитомника Людмила Деревенских.
Сейчас бобрятам около двух недель, они питаются материнским молоком. Через неделю они начнут пробовать траву и ветки. О малышах заботятся оба родителя, поочередно их согревают. Самец достает бобрят из воды, если они падают.
— Пол малышей мы пока не знаем. На руки их не брали. У бобров сложно определить самцов и самок. Мы обычно оставляем пол под вопросом до контрольного взвешивания, которое проводим каждый год в декабре. Тогда мы их внимательно осматриваем, определяем пол, с недавнего времени еще и чипируем, — рассказала Людмила Деревенских.
За семейством бобров можно понаблюдать в
Контекст
Воронежский заповедник для сохранения популяции речного бобра создали в 1923 году. Он занимает 31 тыс. га на границе Воронежской и Липецкой областей. В заповеднике произрастает более тысячи видов растений, обитают 58 видов млекопитающих, 194 вида птиц, пять видов рептилий и семь видов амфибий. В заповеднике работает единственный в России экспериментальный бобровый питомник и бобронариум. В 2016 году комитет по биосферным резерватам ЮНЕСКО подтвердил международный статус Воронежского заповедника.
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