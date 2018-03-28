В сети сообщили о лишении Ассанжа доступа в интернет
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа лишили доступа в интернет.
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа лишили доступа в интернет.
Об этом бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис сообщил на своем сайте.
В обращении Варуфакиса и композитора Брайана Ино говорится, что они «с большим беспокойством» узнали о том, что Ассанжа лишили доступа к интернету и запретили принимать посетителей. По их данным, это было сделано по решению властей Эквадора.
Варуфакис и Ино также призвали распространить петицию с требованием вернуть Ассанжу интернет.
Ранее Ассанж рассказал о сроке подачи апелляции на решение суда продлить его арест.
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