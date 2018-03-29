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10:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежский актер получил «Золотую маску»

Наградой отметили артиста Кольцовского театра Анатолия Гладнева.

Источник: Комсомольская правда

27 марта в Москве вручили «Золотые маски» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Среди корифеев, таких как Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Алла Покровская, Иван Краско, почетную награду получил и воронежский артист — отметили заслуги актера Кольцовского театра Анатолия Гладнева. 78-летний мэтр играет Фирса в спектакле «Вишневый сад», поставленном Владимиром Петровым осенью 2016-го.

Напомним, награды в остальных номинациях престижной театральной премии вручат 15 апреля в Большом театре. Спектакль Воронежского театра оперы и балета «Родина электричества» выдвинут на «Золотую маску» в шести номинациях.

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