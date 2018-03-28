В Екатеринбурге с Пенсионным фондом судится актриса сериала «Вечный зов»

Источник: "Российская газета"

Минус два года

В 70−80-х годах Елена, тогда еще Говорухина, работала актрисой на Свердловской киностудии, снялась в пяти фильмах. Самая известная ее роль — Даша, дочь Ивана Савельева из семейной саги «Вечный зов». Когда в конце 80-х кинопроизводство замерло, Елена переехала в Петербург и два года работала в бюро технического перевода. Она квалифицированный переводчик-синхронист, владеет английским и итальянским.

— И вдруг фирма закрылась. В одночасье уволили 150 человек, выдали нам трудовые книжки и справки. Осталась я в Петербурге без работы и без жилья, на грани выживания, — рассказывает Елена. — Итальянцы, с которыми я сотрудничала, предложили переехать на Апеннины.

С 1993 года она работает переводчиком на севере Италии, а ее мама и брат живут в Екатеринбурге.

В последнее время доходы сократились, я подумывала вернуться в Россию. Но сейчас мне обидно, что родная страна так обходится со мной. Елена Кудряшова актриса

Пенсионный возраст у бывшей актрисы наступил еще в 2016 году, и с тех пор она пытается добиться социальной выплаты. Если съемки в кинофильмах Елена хоть и не сразу, но сумела подтвердить документально, то два года работы переводчиком словно в трубу вылетели. В итоге ей насчитали только пять лет 28 дней трудового стажа, а для назначения страховой пенсии нужны семь лет. После долгих мытарств, розыска документов и нервотрепки Елена обратилась в Октябрьский суд Екатеринбурга.

— Судья мне говорит: «Вы были обязаны проверить, правильно ли оформлены документы». В справке не хватает номера приказа об увольнении. Но я же не кадровик, мне трудно отличить правильную справку от неправильной, — рассказывает Елена. — Так же нельзя! В чем люди виноваты? Ведь не то что фирмы — государство в одночасье исчезло!

По мнению специалистов, количество подобных дел в судах будет расти, так как сейчас выходят на пенсию те, кто работал в начале 90-х. Блиц-опрос коллег показал: едва ли не каждому второму пенсионеру не засчитывают месяцы, а иногда и годы трудового стажа, поскольку бывшее место работы — не обязательно фирма-однодневка, а газета, санаторий или завод сельхозоборудования — бесследно исчезло.

До назначения социальной пенсии Елене Кудряшовой ждать еще три года. Однако сидеть сложа руки она не собирается. Разбирательство еще не завершено.

— Сейчас мы готовим жалобу, — сообщил «РГ» адвокат Андрей Кацайлиди. — Считаем, что допущена судебная ошибка, которую нужно исправить.

Ошибки молодости

Впервые сразу 500 уральцам, дожившим до пенсионного возраста, отказали в прошлом году в начислении пенсии. Как выяснилось во время оформления документов, у пожилых людей не хватает трудового стажа. Главная причина — так называемое «серое» трудоустройство: человек работал неофициально и никаких отчислений в Пенсионный фонд работодатель за него не делал.

В «полосу невезения» попали те, кто начал трудовую деятельность в 90-х, когда в кадровой сфере царил беспорядок и люди соглашались на работу, не задумываясь об юридических тонкостях.

— Это те, кто работал, к примеру, реализатором на рынке, — поясняет преподаватель Уральского государственного экономического университета кандидат экономических наук Владислав Завьялов. — Продавцы в киосках, охранники. В небольшие магазинчики принимали без оформления трудовой книжки, иногда требовали только санитарные документы, и то владельцев устраивали поддельные.

Фрилансеры обычно обходятся без оформления трудового договора. Пока они не задумываются о пенсии, а напрасно: в будущем, когда им не хватит баллов для ее начисления, винить придется только себя.

В те же годы развелось множество строительных артелей, работающих на дачах или в квартирах, куда никого официально не оформляли, а деньги платили хорошие, поэтому желающих устроиться в такие бригады было предостаточно. Точно так же «неформально» трудились няни и репетиторы.

Впрочем, в двухтысячных ситуация мало изменилась. С развитием Интернета появились так называемые фрилансеры, которые обычно не задумываются об оформлении трудового договора. «Удаленка» позволяет не только трудиться, не выходя из дома, но и не иметь никаких финансовых отношений с государством. Фрилансерами часто становятся дизайнеры, программисты, журналисты, бухгалтеры и даже экономисты. Пока они не задумываются о пенсии, а напрасно: в будущем, когда им не хватит баллов для ее начисления, винить придется только себя.

Как показывает разрозненная информация из пенсионных фондов российских регионов, в основном отказывают в начислении пенсии в тех областях, где в девяностые годы царила экономическая депрессия. С закрывшихся заводов, фабрик и колхозов люди шли в «челноки», продавцы на рынках, зарабатывали сдачей металлолома. В Томской области, к примеру, в прошлом году была тысяча «отказников», а в Башкирии — только 150. Данных по всему Уральскому округу пока нет.

Каждый сотый

Как бы ни шокировала информация о пенсионных «отказниках», количество их на самом деле не так уж велико.

— В Свердловской области в 2017 году было назначено 54 400 страховых пенсий по старости, — сообщила начальник отдела начисления пенсионных выплат отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Елена Благинина.

То есть печальная ситуация сложилась менее чем у одного процента подавших заявление. В среднем по стране — такие же показатели.

Возможно, сработал эффект неожиданности: до пенсионной реформы, начавшейся в 2015 году, выплаты по старости были гарантированы всем, независимо от стажа, и люди не следили за состоянием трудовых книжек, официальным заключением контрактов.

Причины, по которым ПФ отказывает будущим пенсионерам, самые разные. Иногда возникшие проблемы можно решить в отделении Пенсионного фонда или сделав запрос дополнительных документов из городского архива. Однако бывают случаи, когда единственным шансом отстоять свои права является судебное разбирательство.

Посчитайте стаж

Руководство Пенсионного фонда признает: с каждым годом «отказников» становится все больше. Требования к минимальному стажу и баллам при назначении страховой пенсии ежегодно ужесточаются. Например, в 2018 году необходимо иметь минимум 9 лет официального трудового стажа и 13,8 пенсионных балла (они добавляются каждому из нас в зависимости от уровня зарплаты). А в 2025-м — уже 15 лет стажа и 30 баллов по зарплате. То есть, чтобы не остаться без страховой пенсии через семь лет, надо как минимум с 40 лет работать с официальным оформлением документов, когда работодатель перечисляет государству деньги на будущую пенсию сотрудников.

Надо отметить, что в конце концов любой гражданин РФ получит пенсию, даже если ему не хватает стажа, но лишь социальную. Право на ее начисление в России имеют женщины начиная с 60 лет и мужчины после 65. Правда, размер социальной пенсии ниже, чем средний размер страховой, и составляет в 2018 году чуть более 9 тысяч рублей.

Как действовать

Отказ от начисления пенсии имеет право оспорить любой гражданин. Для начала, согласно п. 20 ст. 21 ФЗ № 400 «О страховых пенсиях», стоит обратиться с заявлением в вышестоящее отделение Пенсионного фонда. К заявлению приложить:

— подробные личные данные: имя, фамилия, данные паспорта, адрес проживания и обратный адрес для получения ответа от ведомства;.

— копию решения об отказе, взяв его в отделении, куда вы обращались первый раз;.

— подробное описание ситуации и сути претензии;.

— документы, подтверждающие право на получение пенсии: трудовую книжку, справку с места работы, договоры.

На рассмотрение заявки законодательно отводится не более 30 дней со дня регистрации обращения. По прошествии этого срока ПФ направит официальный ответ по указанному адресу. Положительное решение обязательно для исполнения нижестоящими территориальными отделениями.