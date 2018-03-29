Волгоградец в одночасье лишился автомобиля за долги
Как сообщили ВДТВ в
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Как сообщили ВДТВ в
Зная о своей задолженности он всячески уклонялся от ее погашения. Согласно полученным ответам из регистрирующих органов, за должником зарегистрирован автомобиль.
Вскоре автотранспортное средство было арестовано и изъято.
У должника есть 10 дней для оплаты долга, в противном случае автомобиль будет реализован, а вырученные денежные средства от его продажи будут перечислены взыскателю в счет погашения задолженности по алиментам.
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