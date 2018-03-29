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13:36 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградец в одночасье лишился автомобиля за долги

Как сообщили ВДТВ в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, в Новониколаевском районе у должника по алиментам, длительное время не платившего на содержание своего ребенка, задолженность достигла 400 тысяч рублей.

Зная о своей задолженности он всячески уклонялся от ее погашения. Согласно полученным ответам из регистрирующих органов, за должником зарегистрирован автомобиль.

Вскоре автотранспортное средство было арестовано и изъято.

У должника есть 10 дней для оплаты долга, в противном случае автомобиль будет реализован, а вырученные денежные средства от его продажи будут перечислены взыскателю в счет погашения задолженности по алиментам.

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